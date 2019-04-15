Тетральную площадь в Краснодаре переименовали

Вопрос о переименовании главной площади кубанской столицы - Театральной - был основным на очередном заседании депутатов городской думы в Краснодаре сегодня, 15 апреля. Вместе со сменой названия достопримечательности города решили и переназвать площадь Екатерининскую ("пятачка" у здания ЗСК) в Казачью.

- В целях повышения статуса территории, на которой проводятся основные общегородские и краевые мероприятия, считаем необходимым наименовать ее в Главную городскую площадь, - постановили народные избранники.

Тема дня - Краснодар- 12.04.2019 00:00 00:00

Решение депутатов аргументировано обращением Общественной палаты Краснодара, а они в свою очередь руководствовались мнением и привычками горожан. Более того, нынешние кадастровые границы главной площади за последнее время сильно увеличились (с 500 кв. метров до 2,4 га), а значит, решили "общественники", название уже не соответствует реалиям. Однако такая подготовка переименования Театральной площади (как и недавно обретенной Екатерининской) вызвала у краснодарцев лишь недоумение, о чем они заявили в эфире радио "КП" в Краснодаре.

Однозначной реакции не было и в депутатском корпусе. О своей позиции заявили в Законодательном Собрании Краснодарского края.

- Я считаю, что такие вопросы нужно выносить на общественное обсуждение, - высказался в эфире радио "Комсомольская правда" - Краснодар" один из членов ЗСК Денис Хмелевской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/703340" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре переименовали Театральную площадь.Ольга СУХОВА

Между тем, в итоге с переименованием решили не медлить.

- Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разместить в государственном адресном реестре сведения о Главной городской площади города Краснодара, - гласит соответствующее решение.

Надо сказать, в 2008 году главная площадь в Краснодаре уже меняла свое название. Тогда при переименовании Октябрьской площади власти объясняли теми же аргументами - желанием и привычками краснодарцев. Театральная, казалось, удовлетворяла и коммунистов, и демократов. Но недолго.