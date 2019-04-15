Депутаты Госдумы от Кубани показали свои доходы: АЗС, катера и недвижимость за границей

Заглянуть в чужой карман всегда любопытно, уж тем более в карман депутатов, слуг, так сказать, народа. На днях они, как и положено по закону, отчитались о своих доходах и имуществе. Мы посмотрели их декларации.

Самый богатый

Самым благодатным 2018 год оказался для депутата Алексея Воеводы, доход которого составил более 14,3 миллиона рублей. По сравнению с 2017-м заработок народного избранника вырос почти в три раза. Хотя в 2015-м, до депутатства, призер двух Олимпиад указал доход 2,8 миллиона рублей.

Сейчас в собственности у Алексея земельный участок «для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения» площадью 10 тысяч квадратов. Также ему принадлежит нежилое помещение 68,4 кв. м. и хозяйственный блок 20 кв. м. А в гараже у депутата три иномарки - Mercedes-Benz GLC 250 D 4matic, Nissan Qashqai 20 и Toyota Land Cruizer Prado 150.

Урожайный год для бюджета. Личного

Единоросс Иван Демченко заработал в прошлом году более 12 млн рублей. В 2017-м таким доходом он похвастаться не мог - в его декларации было порядка 5 миллионов. В собственности у депутата по-прежнему 12 земельных участков сельскохозяйственного и садового назначения, жилой дом, квартира, здания рыболовецкого стана и конефермы. С 2017-го у него остался катер «Finsport». Но все же были и приобретения - депутат порадовал себя новыми лодками «Бустер-М», «Квик-Сильвер» и «Прогресс-2М», а еще купил прицеп к легковому автомобилю. Вот только самой машины в декларации не числится.

Константин Затулин, избранный по Сочинскому округу, заработал за 2018 год чуть меньше 9,5 миллиона рублей. В 2017-м в его декларации было 8,1 миллиона рублей. Ему принадлежат три земельных участка, творческая мастерская и две квартиры (109 и 94 квадратных метра). Ездит он на Audi A8L.

Его супруга в 2017-м отчиталась о доходе 212 тысяч рублей и наличии участка для строительства дома 1500 квадратных метров. А за 2018-й заработала около 218 тысяч. По сравнению с прошлым годом их состояние практически не изменилось.

У экс-главы Новороссийска Владимира Синяговского за прошлый год уровень дохода составил около шести миллионов рублей. В собственности - земельные участки для сельскохозяйственной деятельности, подсобного хозяйства, а также три квартиры и жилой дом. А вот его супруга заработала более 63 миллионов рублей. Правда, 2017-й для нее оказался более плодоносным - тогда доход составил более 99,5 миллиона. В собственности у нее земельный участок и два нежилых помещения. За Владимиром Синяговским зарегистрированы ГАЗ-69 (универсал), катер «Амур М», мотолодка «Мерлин-440».

Заработок бывшего мэра Краснодара Владимира Евланова за 2018 год - 5,9 млн рублей, в 2017-м было чуть меньше - 5,7 миллиона рублей. До депутатства доход его был в два раза меньше - 2,4 миллиона рублей. Правда, обогнать супругу ему вряд ли удастся. Его жена показала доход 34,7 миллиона рублей, хотя в 2017-м заработала за год всего 221 тысячу. Но заметим, тогда в собственности жены депутата находилась квартира площадью 200 квадратов, нежилое помещение и доля в еще одном нежилом здании. Сейчас недвижимость и автомобили за Евлановыми не числятся.

Николай Осадчий заработал на 300 тысяч больше, чем в 2017 году, - более 5 миллионов рублей. Его супруга получила порядка 412 тысяч рублей дохода (в 2017 - около 197 тысяч). За душой у самого депутата ничего нет, зато в собственности у супруги две квартиры, гараж и Toyota RAV-4.

Депутат от ЛДПР Юрий Напсо задекларировал за 2018-й более 4,8 миллиона рублей, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. В собственности - нежилые помещения в лодочном ангаре, слип, пять нежилых зданий и лодочный ангар. Его супруга заработала за прошлый год более 17,7 миллиона рублей. За ней числятся мотолодка, прицеп к легковой машине, земельный участок (доля), объекты незавершенного строительства со степенью готовности 8 и 23 процента, несколько нежилых зданий, несколько автозаправок и сопутствующих этой деятельности объектов.

Зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко в этом году сдала позиции и заработала чуть больше 4,8 миллиона рублей. Хотя в 2017-м доход народной избранницы составил более 7,1 миллиона рублей.

Дмитрий Пирог, чемпион мира по боксу, а ныне член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заработал чуть больше 4,7 миллиона рублей. В 2017 году он задекларировал около четырех миллионов, а еще годом назад - всего 147 тысяч. До депутатства он был самым скромным по доходам кандидат в депутаты - его доход составлял всего 161 тысячу рублей. В собственности у депутата две квартиры и участок под индивидуальное жилое строительство, а также Audi A8 D4 Long FL 4.0 TFSI. Его жена, по данным декларации, за два года не помогла семейному бюджету.

КСТАТИ

Самый бедный

А вот самым бедным среди думцев стал Андрей Луговой. За 2018 год он заработал чуть больше 4,6 миллиона рублей и приобрел Hyundai Grand Starex. Для сравнения, в 2017-м его доход был 4,5 миллиона, а в 2010-м, когда он был кандидатом в депутаты, - 1,9 миллиона рублей. В его собственности - земельный участок под ИЖС, жилой дом почти 166 квадратов и еще один дом площадью 550,5 кв. м. Также у депутата есть квартира почти на 369 квадратов. А вот доход его супруги почти вдвое больше - за 2018-й она принесла в семейный бюджет семь миллионов рублей. А ездит она на Infiniti FX37. А Hyndai Grand Santa Fe, который числился за ней в 2017-м, из нынешней декларации исчез. У нее два дома, бассейн и земельный участок.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб задекларировала почти 5 миллионов рублей дохода. В прошлом году ее доход был на 400 тысяч меньше. Кроме того, в собственности у депутата по-прежнему квартира площадью 101 квадратный метр, половина земельного участка под застройку и промышленного резервуара для воды. В 2018-м у нее появился только земельный участок.

А вот ее муж за год заработал 4 (четыре) рубля 63 копейки. По сравнению с 2017-м он увеличил свой доход на 12 копеек. Но это не мешает ему владеть кроссовером Hyundai Tucson, автоприцепом и двумя парусниками. Проживают супруги в служебной квартире площадью 87,5 кв. м. Но у мужа есть жилой дом площадью 239 квадратов и участок - 992 кв. м.

КСТАТИ

Депутат Госдумы от Адыгеи - самый богатый на юге

Вот уж кто точно знает, как заработать, так это Владислав Резник, избиравшийся от Адыгеи. За 2018 год он получил почти 410 миллионов рублей и установил рекорд. Его доход в 2016-м был 323 миллиона рублей, а вот в 2017 году резко сократился до 29,7 миллиона рублей. Что, видимо, и дало мотивацию.

В собственности у члена фракции «Единая Россия» есть дом, хозблок, нежилое помещение и земельный участок. А еще он имеет доли в 16 участках, предназначенных для ведения сельскохозяйственной деятельности. Общая площадь угодий - более 52 гектаров.

А еще у Владислава Резника солидный автопарк, которому может позавидовать любой житель России. В нем нашлось место для пяти Mercedes, двух Toyota, Hummer, Volkswagen, УАЗ Patriot и два УАЗ-23632. В декларации есть и грузовые машины: автомобиль-вагон-дом (Unimog), автомобиль грузовой с КМУ, автотопливозаправщик, УАЗ-390995, ГАЗ-3897. Также зарегистрированы два трактора, десять вездеходов, прицепы, снегоход.

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