Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Краснодаре: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Краснодаре пройдет уже в седьмой раз. С 2012 года празднование Дня Победы просто невозможно представить без торжественного шествия колонны, в которой собираются взрослые и дети, внуки и правнуки героев войны.

Как и в предыдущие годы, колонны с портретами родственников-фронтовиков выстроятся на главной улице кубанской столицы Красной. 9 Мая колонна сформируется от улицы Гимназической до Советской. А затем в назначенное время краснодарцы победным строем пройдут до Вечного огня на Северной.

- Нет семьи, которой не коснулась Великая Отечественная война, и наш долг сохранить память о наших дедах и прадедах, мужественно сражавшихся за свободу и независимость нашего народа от фашистской «чумы», - говорит руководитель регионального отделения движения в Краснодарском крае Борис Левитский. - Сегодня большее, что мы можем сделать – взять портрет своего деда и, встав плечом к плечу, пройти в колонне Бессмертного полка России.

Чтобы принять участие в шествии, не нужно нигде регистрироваться. Достаточно подготовить транспаранты с фотографиями дедушек и бабушек, принимавших участие в боях Великой Отечественной или ковавших победу в тылу, и прийти к месту сбора. К слову, колонна организуется по схеме - кто первый пришел, тот и стоит во главе колонны.

В шествии участвуют даже юные жители города.Фото: Александр РАЙКО

ЗАПИШИ ДЕДА

Не забудьте зарегистрировать своего героя на официальном сайте акции в разделе «Запиши деда в полк». Рассказывая о ветеране, о дорогом для вас человеке, не ограничивайтесь сухими строчками его биографии. Запишите личные воспоминания, выразите свое отношение к солдату, к празднику Победы.

- Кроме вас, больше некому передать эту память о конкретном человеке потомкам. Даже если вы не видели своего солдата, а вам про него рассказали родители, друзья, родственники. Каждая строчка имеет ценность, - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы движения. - И большая просьба - оставляйте координаты: телефон, e-mail. Они необходимы для возможной связи с вами.

Если возможности самостоятельно зарегистрировать ветерана у вас нет, тогда можно обратиться в любой МФЦ города.

- Чтобы герои попали в летопись страны, необходимо принести фото фронтовика, его документы, которые удалось сохранить, и рассказать историю ветерана, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» оператор в многофункциональном центре Мария Фролова. - Также важно сообщить всю информацию о герое: дату рождения, смерти, в каких войсках он служил, какие боевые заслуги имеет, ордена, медали.

Важна малейшая деталь - из этого создается история.

БУДЬ В КУРСЕ!

До Дня победы остается все меньше времени. Потому стоит заранее позаботиться о штендере для участия в акции. Его можно сделать вручную из ДВП, фанеры, пластика или любого другого подручного материала любого цвета. Примерные размеры транспаранта: Ширина — 290 мм, длина — 435 мм, длина ручки — 500 мм.

Изготовить транспарант можно самостоятельно.

Разместите на транспаранте увеличенный портрет вашего героя, а также его имя, фамилию, звание, годы жизни.

Если портрета нет, не расстраивайтесь. Просто разместите на плакате эмблему акции «Бессмертный полк» и укажите имя героя. Не забудьте защитить портрет от дождя, заламинировав его.

КОНКРЕТНО

Безвозмездно фото родственника, участника Великой Отечественной войны, вам распечатают в ближайшем МФЦ.

Адреса многофункциональных центров в Краснодаре

МФЦ Прикубанского округа

Краснодар, ул. Тургенева, 189/6.

Режим работы: пн. - пт. 08:00 - 20:00; сб. 08:00 - 17:00.

МФЦ Прикубанского округа

Краснодар, ул. Александра Покрышкина, 34, территория ТЦ «Красная площадь».

Режим работы: пн. - пт. 08:00 - 20:00; сб. 08:00 - 17:00.

МФЦ Центрального округа

Краснодар, ул. Леваневского, 174.

Режим работы: пн. - пт. 08:00 - 20:00; сб. 08:00 - 17:00

МФЦ Западного округа

Краснодар, пр. Чекистов, 37.

Режим работы: пн. - пт. 08:00 - 20:00.

МФЦ Карасунского округа

Краснодар, ул. Стасова, 178/180.

Режим работы: пн.- пт. 08:00 - 20:00; сб. 08:00 - 17:00.

«Зиповский» МФЦ Краснодара

Краснодар, ул. Зиповская, 5.

Режим работы: пн. - пт. 08:00 - 20:00; сб. 08:00 - 17:00.

Кстати, транспарант можно изготовить в фотосалоне. Благо, занимается этим буквально каждое ателье в городе. От вас потребуется лишь снимок, а уже дизайнеры фотоцентра сделают всю работу. Полчаса и готово. Но, лучше позаботиться о создании транспаранта заранее.

- Ближе к 9 Мая желающих становится больше, потому время работы может увеличиться, - пояснили в фотоателье.

В среднем, печать фото обойдется в 300-400 рублей, а штендер, ламинирование и рамка – около 250-300 рублей.

Адреса салонов и типографий:

«Фотостиль»

Адрес: Краснодар, ул. Герцена, 190

Телефон: 8 (861) 226-61-11

«Kodak-express»

Адрес: Краснодар, ул. Красная, 96

Телефон: 8 (861) 253-31-52

«ФотоМаг»

Адрес: Краснодар, ул. Садовая, 94,

Телефон: 8 (861) 253-36-37

«Кенгуру»

Адрес: Краснодар, Красная, 143/1

Телефон: 8 (861) 259-24-11

«Фотографъ»

Адрес: Краснодар, ул. Хакурате, 12

Телефон: 8 (861) 259-10-36

Типография «Мега-Принт»

Адрес: ул. Ставропольская 128, 2 этаж, офис7

Телефон: 8-918-057-07-07

Типография «ГРАФ КОЛЕСНИК»

Адрес: ул. Бабушкина, 52

Телефон: 8 (861) 210-87-02, 8 (861) 210-87-03

Рекламно-производственная компания «Print-k»

Адрес: ул. Фабричная, 10

Телефон: 8-900-003-14-15