Краснодар закупит 27 новых односекционных трамваев

Ранее власти Краснодара объявили аукционы по закупке 27 новых односекционных и четырех трехсекционных трамваев. Соответствующие объявления разместили на сайте госзакупок. «Усть-Катавский вагоностроительный завод» стал единственным участником закупочной процедуры. Заявок от других организаций не поступило.

- Мы выставили достаточно жесткие технические требования, которые прорабатывали специально для того, чтобы жители Краснодара получили надежные, комфортные и современные трамваи. С учетом жаркого лета один из ключевых моментов – повышенная мощность системы кондиционирования. Теперь поставщик определен, и в соответствии с процедурой проведения торгов, контракт мы сможем подписать меньше чем через две недели, - прокомментировал глава краевого центра Евгений Первышов.

Фото: администрация Краснодара

КТТУ уже имеет большой опыт эксплуатации трамваев «Усть-Катавского завода», специалисты положительно оценивают качество, надежность и ремонтопригодность техники.

Поставку 27 односекционных трамваев должны выполнить до 11 ноября текущего года. Также продолжается торговая процедура для 4 трехсекционных вагонов. Еще идет стадия приема заявок.

Глава города отметил, что в ближайшие три года на обновление вагонов в Краснодаре выделено 3 миллиарда рублей.

После получения первой партии транспорта администрация города сможет обратиться за остальной субсидией, чтобы гарантированно в бюджетах 2020 и 2021 года закрепить все этапы обновления трамвайного парка.

ТАКЖЕ

С кондиционерами и USB-портами: Новые трамваи в Краснодар прибудут до 11 ноября

На портале госзакупок появились конкурсы на покупку новых трамваев для Краснодара, опубликованные управлением закупок городской администрации. Согласно документам, в ближайшее время планируется приобрести 27 односекционных и 4 трехсекционных состава. Заявки от участников конкурса принимаются до 12 апреля, а сами аукционы состоятся 22 апреля (читать далее).