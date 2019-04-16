ЦСКА – «Авангард» 17 апреля 2019: прогноз на матч Кубка Гагарина

В Балашихе в среду, 17 апреля, в 19.30 продолжится финальная серия игр за главный хоккейный трофей - Кубок Гагарина. После матча в Москве, на домашней арене "армейцев", на счету омского "Авангарда" по-прежнему ноль, а ЦСКА стали на один шаг ближе к победе.

Надо ли говорить, что омский хоккейный клуб, лишившись домашней арены и многотысячной фанатской поддержки («Арену Омск» закрыли из-за многочисленных дефектов несущих конструкций), вряд ли согласен с таким положением вещей. Но на льду, который до встречи с ЦСКА благоволил сибирским хоккеистам, "ястребы" выглядели пока не очень уверенно. Хотя забить в ворота ЦСКА им явно мешает вратарь таковых - Илья Сорокин. В следующей, третьей по счету, игре омичам тоже не стоит рассчитывать на его ошибки.

А вот перебросать в створ ворот соперников "Авангарду" вполне по силам. Несмотря на проигрыш в матче в понедельник, 15 апреля, в некоторых моментах омичи выглядели более собранными. По статистике бросков в створ ЦСКА они сделали в два раза больше соперника. Но московская арена раскатывалась: "Ц-С-КА!". А на трибунах за "армейцев" болели сплошь именитые гости.

- Мы внесли определенные изменения в игру, команда их приняла. Понятно, что этот финал - настоящая битва. Шансов на победу соперник просто так не даст, - сказал в послематчевой пресс-конференции тренер омичей Боб Хартли. - Но мы переезжаем в Балашиху.

Остается надеяться, что уже точно не чужие стены подмосковного ледового дворца помогут омскому клубу продлить эту грандиозную серию. Или, кто знает, впервые в своей истории выиграть Кубок Гагарина.

Зато московские "армейцы" после второго матча в серии, 15 апреля, только закрепились в своей позиции фаворитов турнира. Самый титулованный клуб страны в форме цвета легендарной "красной машины" в этом сезоне на победу настроен как никогда. 32 (!) титула чемпиона СССР, но с 1989 года ХК ЦСКА ни разу не становился сильнейшим в стране. В сезоне 2015 года армейцы получили титул чемпионов России за победу в регулярном первенстве КХЛ (такой тогда был регламент), но Кубок Гагарина так и не выиграли. Так что шанс стать однозначными чемпионами впервые за 30 (!) лет им упускать, конечно, не хочется.

- Игра была тяжелая, - высказался в свою очередь немногословный тренер ЦСКА Игорь Никитин. - Хорошо, что смогли реализовать свой шанс. Дальше будем смотреть.

Одно можно сказать с уверенностью, в предстоящей игре 17 апреля побеждать легко у обеих команд вряд ли получится.