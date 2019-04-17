ЦСКА - Авангард 17 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция третьего матча финала Кубка Гагарина 2019

За престижный трофей - Кубок Гагарина - в 2019 году сражаются два сильных хоккейных клуба. ЦСКА одержал победу над соперниками Западной конференции, омский "Авангард" сразил всех на Востоке. Обе команды выдержали серьезнейшую конкурентную борьбу: для выхода в финал ЦСКА пришлось сыграть семь матчей с питерским СКА, "ястребы" из Омска ограничились шестиматчевой серией с уфимским "Салаватом Юлаевым". Борьба за Кубок ожесточается еще и потому, что для обоих клубов - эта награда станет первой в истории. Пока и "армейцев", и омичей останавливали в шаге от пьедестала.

Счет в финальной серии открыл ЦСКА. А после второго раунда увеличил преимущества - 2:0. Но следующая игра будет проходить в Балашихе - "домашнем" льду для омичей на период проблем с собственной площадкой в Омске. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи ЦСКА - Авангард 17 апреля 2019.

Статистика личных встреч ЦСКА - Авангард 17 апреля 2019

В чемпионатах КХЛ команды играли между собой 23 раза - 5 побед в основное время у "Авангарда", по 1 выигрышу в овертайме и по буллитам на счету у ЦСКА, а остальные 14 встреч в основное время выиграл столичный ЦСКА

Прогнозы на матч ЦСКА - Авангард 17 апреля 2019

ЦСКА - фаворит третьего поединка финальной серии Кубка Гагарина.

Трансляция матча ЦСКА - Авангард 17 апреля 2019

Трансляция матча ЦСКА - Авангард 17 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:30 по московскому времени.