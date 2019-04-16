В Краснодаре простились с Алексеем Кадочниковым

Алексей Алексеевич умер 13 апреля, в 83 года. Проститься с ним пришли его ученики, коллеги, представители спецподразделений, офицеры, родные и близкие. В этот день едва сдерживались от слез небеса, которые вот-вот должны были низвергнуть дождь. Всего на гражданскую панихиду на Славянском кладбище собралось около 200 человек. У входа в ритуальный зал образовалась большая очередь. Поток людей был настолько большим, что за два часа не всем удалось пройти внутрь.

В основном на церемонию прощания пришли военные и силовики с семьями. Народ нес гвоздики и венки. Все обнимались друг с другом при встрече и вспоминали, как когда-то их учил Кадочников или как кому-то из его учеников доставался нагоняй за неправильный прием или заваленный экзамен. В толпе можно было услышать фразы: «А помнишь, как мы в лесу с ним занимались? Показывал, как ориентироваться ночью…» или «Да он же нас всему научил!» Многие силовики не виделись друг с другом с момента отставки или окончания учебы. А кто-то не прекращал общаться все это время, и такой печальный повод снова заставил их встретиться. Только говорить, к сожалению, пришлось не о боевых подвигах и службе, а об утрате легендарного наставника.

Пришли попрощаться с Алексеем Кадочниковым Герой России Дмитрий Пронягин, генерал-лейтенант полиции в отставке и доктор юридических наук Александр Сапрунов, Сергей Васин, первый замглавы администрации Краснодара, и другие. Когда закончилась панихида, скорбящих отвезли несколькими автобусами на кладбище в хуторе Ленина - такое решение приняла его семья.

Герой России Дмитрий Пронягин попрощался с легендой\ФОТО: Александр РЫЖМАН

- Более 50 лет мы с ним были знакомы, - рассказал Геннадий Карасенко, подполковник в отставке, ученик и друг Алексея Кадочникова. - Я с ним познакомился в 1970 году, когда приехал сюда служить на военной кафедре политехнического института. И стал заниматься рукопашным боем по его методике, хотя в армии прослужил до этого более 20 лет и прошел весь курс по самбо. Кадочникова ведь сократили, отправив в запас, во времена Хрущева, у него специальность была «подводный спецназ». После увольнения вернулся в Краснодар, закончил политех, получил специальность инженера и стал набирать ребят на рукопашный бой. Сначала занятия назывались «Школа выживания». Руководство вуза запретило называть эти уроки рукопашным боем. Ведь КГБ проверяло институт чуть ли не каждую неделю, чтобы разобраться, зачем студентам такие навыки. Тогда каратэ, тхэквондо и боевое самбо были запрещены. Мол, вы не военнослужащие, вам не надо.

Спецслужбы разрешали заниматься рукопашкой только Алексею Кадочникову - мол, бывший спецназовец. Поэтому часть тренировок проводили подпольно. Через несколько лет в СССР разрешили заниматься зарубежными боевыми искусствами, но рукопашный бой по Кадочникову продолжал нравиться студентам. Затем тренировки внедрили в программу краснодарского военного училища им. С. М. Штеменко, тренировали бойцов и на базе стадиона «Динамо».

Генерал-лейтенант полиции в отставке и доктор юридических наук Александр Сапрунов тоже попрощался с легендой\ФОТО: Александр РЫЖМАН

- Помню, как мы тренировались в 25-метровом бассейне «Динамо», - продолжает Геннадий Карасенко. - В воде было так сложно это делать. Он нас так гонял… Позже такие тренировки проводили первые ученики Кадочникова. Они имели право преподавать только после пяти лет наставничества, и тогда им давали тренерскую должность. Он проводил занятия в лесу, на воде, под водой. Всегда говорил, что новое - забытое старое. В своей системе он собрал весь боевой опыт нашей армии со времен Древней Руси и внедрял это в обучение.

Алексей Кадочников учил не только рукопашному бою. Наставник показывал, как ориентироваться в лесу, измерять время, идти по компасу, как пользоваться картой и т. д. С помощью спички и простой математической формулы бойцы могли определить расстояние до любого объекта.

- От соревнований среди спецназовцев по его методике Кадочников отказывался, - продолжает Геннадий Карасенко. - Хотя сейчас очень популярны бои без правил. Наставник говорил, что мы не спортом занимаемся, у нас нет такой цели. Главное - уничтожить или нейтрализовать противника. Мы тренировались не на матах, а на камнях, бетоне, лужах, реках - да где угодно. Это не вид спорта, а боевое искусство, которое может убить. Ему не нужно было шоу. Благодаря его труду готовили подразделения, которые освобождали заложников при «Норд-Осте» и школе в Беслане. На улице запрещал применять эти приемы, лучше подставить вторую щеку и стерпеть обиду, чтобы потом не было неприятностей.

Сергей Васин, первый замглавы администрации Краснодара, попрощался с Алексеем Кадочниковым\ФОТО:Александр РЫЖМАН

СПРАВКА «КП»

Алексей Алексеевич Кадочников родился в Одессе. С 1939 года жил в Краснодаре. Преподавал на кафедре механики Краснодарского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. Параллельно с преподаванием начал разрабатываться свой стиль рукопашного боя и навыков выживания.

С 1962 года готовил кадры для силовых структур и офицеров в военных училищах Краснодара и войсковых частях Краснодарского гарнизона.

Награжден орденом Почета, благодарностью «За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству», медалью за развитие спорта на Кубани, Кадочников - почетный гражданин Краснодара.

Смотрите фотогалерею церемонии прощания с Алексеем Кадочниковым.