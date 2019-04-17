Глава Адыгеи встретился с Министром строительства России Владимиром Якушевым

В ходе рабочей поездки в Москву Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым. Стороны обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Жилье и городская среда», а также этапы перехода на проектное финансирование в сфере жилищного строительства.

Во встрече также приняли участие сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков, министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев.

Глава Адыгеи сообщил, что в регионе делается акцент на строительство качественного и комфортного жилья, проведение комплексной застройки жилых микрорайонов с учётом создания готовой социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий. При этом руководство республики ставит перед собой задачу равномерно развивать жилищное строительство во всех муниципальных образованиях.

«Мной дано поручение руководителям муниципалитетов республики находиться в постоянном взаимодействии с застройщиками и не допускать затягивания сроков оформления разрешительной документации», – отметил Мурат Кумпилов.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в республике разработаны соответствующие региональные и муниципальные проекты. Так, в 2019 году планируется ввести 271 тыс. кв. метров жилья. В настоящее время на территории республики выдано 55 разрешений на строительство 142 многоквартирных жилых домов, общей площадью 783 тыс. кв. метров.

Также участники встречи обсудили вопросы перехода на новую модель финансирования жилищного строительства, которая вступает в действие с 1 июля 2019 года и предусматривает отказ от прямого использования средств дольщиков.

«Мы понимаем важность данной инициативы федерального руководства. Новый механизм позволяет обезопасить дольщиков от недобросовестных застройщиков, а также гарантировать качество и своевременность выполнения работ», – прокомментировал Глава Адыгеи.

Министр строительства России Владимир Якушев подчеркнул, что переход должен происходить мягко, не нарушая работу строительной отрасли. Значительную роль в этом процессе, по мнению министра, играет коммуникация между региональной властью, банками и застройщиками.

В свою очередь Глава РА сообщил, что в Адыгее такое взаимодействие налажено. Все возникающие вопросы обсуждались на недавнем совещании с главами муниципалитетов, представителями профильных ведомств, банков и фирм-застройщиков в режиме прямого диалога.