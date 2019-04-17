Мама 6-летнего Пети, которому овчарка искусала лицо в Новороссийске: «Врачи сказали, нам потребуется пластика»

Трагедия случилась 14 апреля в поселке Цемдолнина – пригород Новороссийска. Лилия Анистифорова в выходной собиралась со своим 6-летним сыном Петей пройтись по магазинам. Семья живет на 4 этаже пятиэтажки. Мальчик оделся быстрее мамы и попросился спуститься во двор раньше нее. Женщина разрешила, а сама вышла из подъезда на несколько минут позже. В это время азиатская овчарка набросилась на ребенка и вцепилась в его лицо и руку.

- Когда я спускалась вниз, то где-то на третьем этаже услышала детские крики, поняла - мой, кинулась вниз, - рассказала Лилия Анистифорова журналистам «Нашей Газеты». - Навстречу попалась соседка, которая мне сказала, что там собака напала на моего Петю. Я вылетела из подъезда, у двери стоял мой окровавленный ребенок. Он кричал и плакал от боли. Пса я увидела, когда тот убежал в другой конец двора.

Мальчик потерял много крови\ ФОТО: Лилия Анистифорова

На Петю напала не бродячая собака, а ухоженная азиатская овчарка с ошейником. Когда та повалила мальчика на землю, сразу же вызвала скорую соседка с 5 этажа дома, которая увидела нападение.

- Врачи приехали через 15 минут, я вызвала полицию, которая мгновенно тоже приехала в наш двор, - продолжает женщина. – Полицейские даже из машины не вышли, когда я указала пальцем на эту собаку во дворе. Ее пасть и бок были в крови. Позже узнала, что ее пристрелили. Я месяц назад видела этого пса и тоже без хозяина. Тогда собака не была агрессивной, ни на кого не кидалась.

Азиатскую овчарку застрелили полицейские\ФОТО: Блокнот Новороссийск

Медики увезли мальчика в горбольницу № 1, где челюстно-лицевые хирурги стали бороться за жизнь Пети. Благодаря усилиям врачей ребенок остался жив. Они зашили ему раны на руке и лице.

- Врачи говорят, что нам понадобится несколько пластических операций, - говорит Лилия Анистифорова. – Сыну пес оторвал веко и прокусил глаз. Возможно, он будет слепым. Собака еще добралась до уха – откусила часть раковины. Мой Петя напуган, только недавно очнулся. Личико в отеках, поэтому врачи пока ничего не прогнозируют на счет зрения. Руку зашили, но как она будет функционировать, пока сложно сказать. В больнице сын мне рассказал, что произошло. К нему во дворе подбежала собака, он хотел ее погладить. Пес побежал на него и начал запрыгивать. Мальчик подумал, что овчарка хочет с ним поиграть. Но та повалила его на землю и начала кусать за лицо и руку. Больше Петя ничего не помнит.

Петя потерял веко и может остаться слепым\ ФОТО: Лилия Анистифорова

В городе при главе Новороссийска и МВД создан штаб поиска хозяина собаки. Помогают в этом и местные волонтеры. По сведениям полиции, вызов поступил 14 апреля в 13:41 на улицу Полевую, 6. Туда направился отряд ППС, который застрелил собаку. Стоит отметить, рядом с местом нападения расположен детский сад «Дошкольник».

Врачи говорят, что потребуется пластическая операция\ФОТО: Лилия Анистифорова

Если вы свидетель инцидента или знаете хозяина собаки, полиция просит обратиться по телефонам 02 и 112.

- Сотрудники ПДН опрашивают свидетелей и родителей пострадавшего мальчика, - сообщил в своем Инстаграме глава Новороссийска Игорь Дяченко. - Согласно нормам о выгуле собак, на животных больше 15 кг нужно надевать ошейник, поводок и намордник. Виновный, отпустивший гулять собаку без намордника, обязательно должен понести соответствующее наказание.

Пете Анистифорову 6 лет, он ходит в детский сад. Пока он лечится, его друзья из садика записали видеообращение, чтобы поддержать своего друга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/703713" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске 6-летнего мальчика покусала собака.Источник: Лилия Анистифорова

- Сейчас я открыла сбор средств на пластическую операцию и реабилитацию, - продолжает мама Пети. - Не знаю, сколько потребуется денег. Даже еще хирургов не нашла. Хотя мне звонят врачи и предлагают свою помощь. Главное, что Петя остался жив.

Чтобы помочь мальчику, обратитесь по телефону матери +7 (918) 061-61-00 или переведите деньги по номеру карты 4276 3000 4947 9408 - Лилия Михайловна А.