Явка по желанию строго обязательна: Жители Динской обсуждают странное объявление о субботнике

Апрель из года в год становится весенним месячником по санитарной уборке. Традиция эта зародилась еще в советские годы. Тогда субботники устраивали в ближайший выходной к 22 числу - день рождения Владимира Ильича. Фото «Ленин с бревном на плече» помнят все наши мамы и бабушки.

В последние годы дата генеральной уборки улиц и кладбищ плавающая. Жители, как правило, выходят сами. Совместное наведение порядка - исключительно личное и добровольное дело каждого. Но оказывается не везде.

Сейчас в Сети активно обсуждают объявление о добровольно-принудительном субботнике в станице Динской. Человек, пожелавший остаться неизвестным, сфотографировал два листка А4 с приглашением «принять участие в благоустройстве в станице Динской» 20 апреля 2019 года. Объявление начинается задорно - со стихотворения в лучших традициях советской эпохи. «Приглашаем на субботник! Дорог каждый нам работник!». А на другом листке, по всей видимости, дополнительное разъяснение.

- Явка всех изъявивших желание - обязательна. Все не изъявившие желание обязаны сообщить о своем нежелании руководителю подразделения и предоставить документальное подтверждение с обоснованием своего нежелания, - написано в объявлении. - Списки не желающих будут предоставлены администрации и им ничего не будет. Чего им не будет, администрация решит позже.

По словам автора снимка, это обращение к работникам дорожно-строительного управления №1.

Теперь в дорожно-строительном управлении выясняют, кто из сотрудников неудачно пошутил.

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ

А вот власти об этом объявлении слышат впервые.

- Наш отдел ЖКХ никаких писем с просьбой об участии в субботнике не писал. Администрация сельского поселения к размещению этой информации никакого отношения не имеет, - поясняют «КП» - Кубань» в администрации Динского района. - Более того, 20 апреля субботник не планировался. Наш Всекубанский месячник закончился 13-го числа.

Теперь в дорожно-строительном управлении выясняют, кто из сотрудников неудачно пошутил.