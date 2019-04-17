2019-04-17T22:07:37+03:00
Спорт

Хоккеисты ЦСКА стали ближе к Кубку Гагарина 2019, выиграв у «Авангарда» третий матч финальной серии

Следующий раунд противостояния двух финалистов состоится в Балашихе, 19 апреля
Евгения ОСТРАЯ
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Кубок Гагарина. Фото: @khlmediateamКубок Гагарина. Фото: @khlmediateam
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В среду, 17 апреля, в подмосковной Балашихе прошел третий матч финальной серии Кубка Гагарина 2019. "Авангард" принимал на своем льду столичный ЦСКА и не смог добиться победы и в третьей встрече серии. Омичи получили в свои ворота две безответные шайбы, одну из которых "армейцы" забили в пустые ворота.

В самом начале третьего периода счет в этом матче открыли "армейцы". Гол забил капитан ЦСКА Сергей Андронов. Хотя "ястребы" могли забить еще во втором периоде, но шайбу от конька Зернова судьи не засчитали.

В конце встречи омичи попытались пойти на штурм, выведя из игры своего вратаря Игоря Бобкова. Но пропустили гол в пустые ворота. Его оформил Михаил Григоренко, за что уже во второй раз был назван мастером забивать в пустые ворота.

ЦСКА после этой победы повел в серии до 4 побед со счетом 3:0. И дальше - вся статистика играет только за армейцев. В 9 из 10 случаев та команда, которая выигрывала второй матч финальной серии Кубка Гагарина, в итоге побеждала. А в 5 из 5 случаев счет 2:0 становился роковым для тех, кто уступал. Еще никогда победитель двух стартовых матчей Кубка Гагарина в итоге не упускал этого трофея.

Третья игра серии пройдет уже послезавтра, 17 апреля, на льду в Балашихе, где в этом сезоне квартируется из-за проблем со своей ареной в Омске"Авангард".

ИСТОЧНИК KP.RU

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