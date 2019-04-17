В Краснодаре таксист потребовал снять обувь ребенку-инвалиду, чтобы тот не запачкал салон

Инцидент произошел в одном из микрорайонов Краснодара. 40-летняя Татьяна вызвала такси, чтобы отвезти своего маленького сына Богдана с диагнозом ДЦП на прием к врачу.

Увидев больного мальчика, водитель занервничал и потребовал снять с него обувь, чтобы он не запачкал салон. А потом и вовсе прогнал женщину с сыном из машины, когда Татьяна начала фиксировать его претензии на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/703750" frameborder="0"></iframe> Таксист заставил мальчика-инвалида снять обувь, чтобы не запачкать салон.соцсети

- Я выкладываю это видео в интернет, чтобы водители такси так себя не вели, - в отчаянии написала женщина в соцсетях. - Где защита прав инвалидов? Где защита прав потребителей?

При этом Татьяна говорит, что предупреждала диспетчера такси о поездке с ребенком. Мало того, именно пассажирка должна была возмутиться отсутствием детского кресла в салоне, к примеру. Но точно не наоборот.

- Бог все видит, - предупредила таксиста возмущенная женщина.

- А я атеист, - парировал водитель такси.

После он спокойно захлопнул за Богданом дверь и был таков.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В адвокатском бюро "Правовой статус" Краснодара предупреждают службу такси о наличии оснований для подачи исков в суд.

- Какой же у нас тонкий налет цивилизованности. Служба такси явно неправа. Мало того, что они фактически отказались оказывать услугу без объяснения причин, но и нарушили права лиц, с ограниченными возможностями, - прокомментировал ситуацию адвокат Алексей Иванов. - Право, неуместно и стыдно. Два вопроса к службе такси: чем они руководствуются, когда поступают таким образом со своими клиентами? Не опасаются ли они исков за подобное отношение?

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