Суд над Арой Армавирским: На Кубани вора в законе приговорили к 7 годам колонии

О «славном» Аре Мурадяне (Ара Армавирский) известно крайне мало. Это был один из последних ставленников криминального авторитета Деда Хасана, которого приняли в «семью» 23 декабря 2012 года. Спустя почти год, в октябре 2013 года, Ару Армавирского якобы убили во время потасовки двух враждующих группировок, боровшихся за власть в регионе. Однако, радоваться было рано – Ара оказался живее всех живых.

В поле зрения правоохранителей он попал в Ростовской области весной 2014 года. Мурадяна задержали для профилактической беседы. Позже его отпустили.

В июле 2017 года Ара Армавирский попался за административное правонарушение. Его арестовали на 15 суток, по истечению которых предъявили обвинение в мошенничестве. Вскрылась очень интересная схема вымогательства крупной суммы у жительницы Армавира.

Женщина вела спор за наследство, оставшееся после смерти ее сожителя, и Ара предложил ей свою помощь. Жительница Армавира дала понять, что у нее нет таких денег, тем более, что имущество по закону и так отходило к ней.

Спустя некоторое время сообщники Ары снова вышли на женщину и сообщили ей, что родственники ее погибшего сожителя пообещали заплатить 5 миллионов рублей за решение имущественного спора (на деле это оказалось неправдой). Жертва мошенников вновь отказалась. Тогда один из мужчин начал давить на жалость, уверяя, что ему угрожают.

Женщина согласилась найти и передать нужную сумму, но перед этим обратилась в ФСБ. Мошенники не знали, что деньги были «меченными», и попались.

Всем фигурантам предъявлено обвинение в покушении на хищение крупной суммы денег путем обмана (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Приговором Армавирского городского суда мужчины признаны виновными, но их юристы подали жалобу.

- Апелляционным определением приговор в отношении Мурадяна оставлен без изменения – 7 лет лишения свободы, - рассказывают в УФСБ по Краснодарскому краю. - Его сообщникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,1 года и три года соответственно.

Приговор уже вступил в законную силу. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.