В Краснодаре более 5 тысяч человек приняли участие в забеге

На дистанцию вышли жители и гости города в возрасте от 8 месяцев до 82 лет. По правилам забега родители могут участвовать с детьми в колясках, при этом ребенка зарегистрируют как участника забега. В рядах бегунов были профессиональные и начинающие спортсмены, руководители и сотрудники предприятий и ведомств, представители администрации города во главе с мэром Краснодара Евгением Первышовым.

Традиционно маршрут забега на 5 тысяч метров начинался от Театральной площади по ул. Красной до Заксобрания и обратно. По результатам награждали победителей и призеров в пяти возрастных категориях среди мужчин и женщин. Спортивный результат участники забега получали по СМС на мобильный телефон. Перед началом состязаний каждый бегун получил номер со встроенным чипом, благодаря которому время прохождения дистанции определяли с помощью голландской системы MyLaps. Все легкоатлеты, достигшие финиша, получили уникальную медаль забега.

Фото: Виталия ВОРОНКОВА

Забеги организовали на две дистанции: основная - 5000 метров для взрослых, «Детская миля» - 1600 метров для юных участников.

Во время спортивного праздника на Театральной площади организовали комплекс подвижных развлечений для детей и взрослых. По мнению участников турнира, настроение у всех было праздничное, ведь многие из них вышли на старт не ради медали.

- Я участвую в забеге каждый год и всегда только ради удовольствия. Успеваю бежать и снимать видео для своего интернет-канала. К соревнованиям я никогда не готовлюсь, потому что всегда в форме - занимаюсь тайским боксом, борьбой, плаванием, иногда бегом по горам и велоспортом. Мне понравился забег - это отличный праздник, который объединяет всех, кто любит спорт и стремится к здоровому образу жизни, - поделился впечатлениями краснодарец Дмитрий Гречищев.

По мнению организаторов турнира, главная цель - не спортивные рекорды, а поддержание хорошей физической формы.

В рамках спортивного праздника прошли состязания «Кубка Корпораций» - в двух номинациях за победу сразились около 50 команд от 20 до 500 человек каждая. Одной из самых больших стала команда сотрудников и абонентов МегаФона, собравшая более 400 человек.

Фото: Виталия ВОРОНКОВА

Лаунж-зона оператора связи на Театральной площади пользовалась особой популярностью. С 7 утра здесь выдавали специальные стартовые наборы участникам мобильной команды: RUN-рюкзаки с водой, беговой футболкой, веселыми тематическими стикер-паками и месячной подпиской на Яндекс.Музыку. Здесь же после забега каждый участник мог зарядить свой смартфон, записать в передвижной студии крутой 13-секундный видеоролик «Я самый быстрый» и затем поделиться им в соцсетях. С помощью уникального устройства распознавания лиц FaceFind многие атлеты нашли здесь свои фото с прохождения дистанции и получили их на электронную почту. Самых быстрых бегунов из числа клиентов оператора и своих абонентов, улучшивших в этом забеге свои же результаты прошлого года, МегаФон наградил мобильными спецпризами.

- Этот забег уже стал доброй традицией для многих семей юга России, поэтому мы уже второй год подряд организуем для всех гостей этого большого спортивного праздника развлечения и целый ряд digital-активностей для любого возраста, - говорит директор МегаФона по Краснодарскому краю и Адыгее Игорь Остатюк. - Также перед стартом мы дополнительно усилили связь в районе проведения забега, чтобы клиенты МегаФона могли с максимальным комфортом общаться на скоростях до 300 Мбит/с и делиться самыми яркими фото и стрим-видео в соцсетях. Всего в день забега наши абоненты «прокачали» в скоростных сетях МегаФона трафик, соизмеримый с 384 000 фото в Инстаграмм, и улучшили прошлогодний результат на 25%».

Отметим, за последние 15 лет Краснодар стал легкоатлетической столицей юга России. Каждый год принять участие в традиционном забеге приезжают спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Ставропольского края.

Добавим, ежегодный легкоатлетический забег проходит в Краснодаре при поддержке администрации города. Партнерами соревнований стали сеть магазинов «Магнит» и компания МегаФон.