Убрать и озеленить: сотрудники «Пятерочки» сделали Краснодар чище

Весна 2019 года в Краснодаре подходит под зеленым флагом. Жители краевого центра массово поддерживают всемирный экологический #trashtag и делятся фотографиями после очистки улиц от мусора, а мэр города Евгений Первышов запустил челлендж #10000деревьев, призвав всех присоединиться к акции и высаживать деревья, так необходимые растущей столице Кубани.

В стороне от эко-трендов не осталась сеть магазинов «Пятерочка», неспроста зеленый цвет – часть ее фирменного стиля. Ее сотрудники в апрельский день поменяли офисы и магазины на свежий воздух и с нескрываемым энтузиазмом взялись за грабли и лопаты.

Ведь «Пятерочка» уже давно не просто магазин, а настоящий добрый сосед, который выручает не только свежими и качественными продуктами, доступными ценами, но и активным участием в жизни своего района и города.

- Добрые дела объединяют людей. А Краснодар — город, в котором живем мы, наши родные и друзья. Мы готовы прикладывать все силы, чтобы столица края становилась еще чище и наряднее с каждым днем. Поэтому мы решили принять участие в двух экологических акциях, которые сейчас набирают популярность в городе. На таких мероприятиях царит атмосфера поддержки, дружелюбия и взаимопомощи. Мы становимся лучше как коллектив и помогаем городу стать чище, - поделился директор дивизиона «Северо-Кавказский» торговой сети «Пятерочка» Евгений Скакалин.

Около 80 сотрудников сети магазинов – бухгалтеры, IT-специалисты, маркетологи и другие специалисты очистили от мусора территорию у дома номер 1 по улице Тюляева, где раньше стояли гаражи.

Битые стекла, металл, пластик и ветки на глазах превращались в огромную кучу, которую приготовили к вывозу на полигон. Результат слаженной командной работы – убрано 12 кубометров мусора. Особое внимание уделили сортировке для дальнейшей переработки, экологичность – во всем.

Пасмурное небо грозило дождем, но не смогло помешать второй части субботника. На берегу одного из Карасунских озер сотрудники «Пятерочки» дружно высадили 24 дерева — по 6 саженцев тополя, липы, клена и гинкго билобы. Каждый из них был полит водой из Карасуна и заботливо подвязан к заранее заготовленным кольям.

«Пятерочка» уже много лет активно участвует в жизни Краснодара, регулярно поддерживая экологические акции, семейные и общественные мероприятия.

- Наша главная цель – стать самой ценной компанией в глазах акционеров, сотрудников и гостей магазинов «Пятерочка», - отметил Евгений Скакалин.

По правилам челленджей обязательно нужно передать «зеленую» эстафету для продолжения акции. Сотрудники «Пятерочки» вручили ее одному из садовых центров Краснодара. Но сами на достигнутом не останавливаются. Прошедшая акция лишь первая «ласточка».

- Этой весной сотрудники всех «Пятерочек» станут частью большой акции под названием «Отличный субботник» и примут участие в уборке ближайших к нашим магазинам территорий, - поделился директор дивизиона «Северо-Кавказский».

Такому соседству краснодарцы, несомненно, рады и рассчитывают на то, что сеть продолжит расширяться во всех районах краевого центра.