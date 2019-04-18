Краснодар - Зенит 20 апреля 2019: Прогноз на матч 24 тура чемпионата России по футболу

Чемпионат России по футболу выходит на финишную прямую. «Зенит» продолжает лидировать, но битва за «золото» только начинается. «Краснодар» и «Локомотив» продолжают преследовать питерскую команду. Многие эксперты называют этот матч решающим. Если победит «Краснодар», то отрыв в 3 очка за 6 оставшихся матчей не выглядит пропастью, которую невозможно преодолеть. В случае поражения «быков» «Зенит» практически может оформлять чемпионство.

«Краснодар» может как минимум зацепиться за 2-3 место, чтобы впервые попасть в Лигу чемпионов. Правда, последние 2 игры с «Крыльями Советов» и «Динамо» говорят о спаде команды, которая выдала последний раз качественный матч против сильного соперника - «Валенсии».

В 24-м туре «Краснодар» дома встретится с «Зенитом». «Сине-голубые» проводят хоть и нестабильный, но хороший сезон или лидируют в турнире.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и «Зенит» провели 15 матчей. В этих играх «быки» отпраздновали успех 3 раза, 3 игры завершились мирным исходом и 9 матчей принесли победу питерцам. Общая разница мячей в противостоянии – 27:11 в пользу сине-бело-голубых. В первом круге в октябре 2018-го «Зенит» дома победил «Краснодар» - 2:1.

ФОРМА

«Зенит» в последних 5 официальных встречах ни разу не проиграл, одержал 3 победы и 2 раза сыграл вничью. Хоть чемпионской игру питерцев не назовешь, но эта команда стабильно набирает очки.

«Краснодар» прервал рекордную безвыигрышную серию, добыл разгромную победу над махачкалинцами, а потом на своем поле с большим трудом отвоевал три очка у «Крыльев Советов», благодаря пенальти на последних минутах. А вот с «Динамо» у них ничего не получалось. Москвичи прессинговали «быков» весь матч, только за 5 минут до конца, когда сил уже не оставалось, «Краснодар» провел пару голевых атак, но победить так и не смог.

НЕ СЫГРАЮТ

У «Краснодара» не сыграет Шарль Каборе, а «Зенит» подойдет к матчу без травмированных и дисквалификаций.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЗЕНИТ-КРАСНОДАР

Букмекеры считают, что игра закончится ничьей.

Коэффициент на победу «Краснодара» - 2,35, на ничью – 3,35, а на победу «Зенита» - 3,05.

Прогноз «КП» на матч Краснодар – Зенит: гости не проиграют.