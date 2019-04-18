2019-04-18T13:33:00+03:00
Конкурсы и тесты

Фотоконкурс «Мисс Офис - 2019»: Выбираем самых красивых девушек Краснодара

Участницы борются за право представить кубанскую столицу в Москве [фото]
Евгения СОРОКА
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Победительницы отбора получат возможность завоевать престижное звание и выиграть 2 миллиона рублейПобедительницы отбора получат возможность завоевать престижное звание и выиграть 2 миллиона рублей
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Открытый кастинг 10-го юбилейного сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2019» пройдет в Краснодаре в субботу, 27 апреля. Офисные красавицы в возрасте от 20 до 35 лет будут бороться за право представить столицу Кубани в Москве. Среди претенденток - инженер сварочного монтажного управления, риелтор, маркетолог, руководитель отдела и еще более 20 девушек из различных компаний города.

Информационный партнер престижного конкурса – издание «Комсомольская правда-Кубань» - предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа девушек, успевших подать заявку до 12 апреля и прошедших прекастинг.

Поддержи понравившуюся красавицу! Участница, набравшая наибольшее количество голосов станет победителем по версии читателей «Комсомольской правды» и получит приятный приз от редакции издания. Конкурс продлится до 12:00 25 апреля 2019 года.

Объявление победительницы состоится во время кастинга, который пройдет 27 апреля в 14:00 в ТЦ «Центр города» (ул. Красная, 176). Узнать больше о конкурсе можно на его официальном сайте, ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Напомним, в членах жюри кастинга будет Кристина Шатунина, которая в 2018 году прошла все этапы конкурса и вышла в финал.

Положение о конкурсе

ИСТОЧНИК KP.RU

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