Звезды с большим сердцем: Группа IOWA устроила концерт для пациентов детской больницы Краснодара

Многие звезды эстрады встречаются со своими поклонниками на автограф-сессиях или концертах. Но есть знаменитости, которые с удовольствием приезжают сами к поклонникам, у которых нет возможности прийти на подобные мероприятия.

В числе музыкантов с большим сердцем - группа IOWA, известная многим по песням «Улыбайся», «Маршрутка», «Бьет бит», «Мои стихи, твоя гитара». Солистка Катя Иванчикова спела перед краснодарцами в одном из торговых центров. А сразу же после выступления предпочла отдыху в отеле встречу с маленькими пациентами отделения онкологии и гематологии в детской краевой клинической больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/703995" frameborder="0"></iframe> Катя IOWA в детской больнице Видео: instagram.com/gk_news.

- Когда я узнала, что группа устраивает концерт в Краснодаре, то отправила им приглашение. И вскоре они откликнулись, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» организатор встречи Ирина Рыжик.

Фото: instagram.com/arttepapiia

Стоит сказать, к детям музыканты приезжают уже в пятый раз, причем никогда не берут за это деньги. И естественно, юные пациенты с нетерпением ждут встречи с любимой группой.

Фото: instagram.com/arttepapiia

Обычно Катя устраивает маленький концерт в больничных палатах. А в этот раз солистка решила сделать подарок для своих маленьких слушателей и презентовала новую песню, которую еще никто не слышал - «Пой». В Сети лишь недавно был анонсирован короткий проигрыш, а у краснодарских деток был шанс услышать ее первыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/703996" frameborder="0"></iframe> Катя IOWA поет новую песню маленьким пациентам. Видео: instagram.com/gk_news.

- В ожидании встречи все отделение преображается, в таком душевном подъеме находятся, что, кажется, забывают о своих недугах, - продолжает Ирина Рыжик. - Катя была с ребятами около часа. Она приехала с двумя танцорами. Вместе с пациентами они и пели, прыгали, словом, веселились. В конце встречи они раздали автографы. Более того, певица с каждым желающим обнялась и сфотографировалась. Видели бы вы лица детей!

Фото: instagram.com/arttepapiia

В следующий раз IOWA собираются прилететь с гастролями в Краснодар 28 июня, и не исключено, что вновь заглянут к своим юным слушателям в больницу.