"Нива" ездила по улицам Анапы с младенцем за рулем

Жители Анапы активно обсуждают фотографию, появившуюся в одном из городских пабликов в соцсетях. На ней запечатлен автомобиль «Нива» за рулем которого находится... младенец. Девочке в розовой шапке от силы лишь годик. При этом она самостоятельно держит маленькие ручки на руле, рассекая по городским улицам.

- Ни о каком детском кресле тут и речи не идет, - возмущены анапчане. - Даже, если ее кто-то поддерживает сзади, это нонсенс!

Надо сказать, такая активная гражданская позиция автора фотографии привела к тому, что фактом заинтересовалась полиция.

- Сотрудники городского отдела МВД провели проверку по поводу появившейся в Интернете фотографии. Они установили личность владельца автомобиля. Им оказался 41-летний житель поселка Витязево, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Отдела МВД России по городу-курорту Анапа.

"Ниву" нашли по номерам и наказали владельца. Фото: "Анапское Черноморье"

В отношении мужчины составили административный протокол. Его обвиняют в нарушении требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения. Сумма штрафа – 3 тысячи рублей.

Также полицейские поблагодарили неравнодушных граждан, которые опубликовали данный снимок.