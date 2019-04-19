В Анапе жители хутора сами отремонтировали дорогу

Жители маленького хутора Красный, что находится около Анапы, устали ездить по разбитым дорогам и решили самостоятельно залатать дыры в асфальте.

- Я живу в этом хуторе около трех лет. Эти ямы я видел еще во время переезда. Но ремонта, как говорят старожилы, не было лет 20, - рассказывает «КП» - Кубань» Дмитрий Слабода. - Улица Мира, которую мы и отремонтировали, хоть и не главная, но по этой дороге постоянно ездят машины. Потому что вдоль нее расположены не только двухэтажки и магазин, но аптека, амбулатория. Больничная машина с пациентами всегда трясется, попадая в ямы.

Фото: twitter.com/DimAnapa

Выбоины, по словам жителя хутора, небольшие, но все же поездку омрачали. А все потому, что их было не объехать. В итоге мужики решили не ждать, а сделать все самостоятельно.

У одного из мужчин, владельца дорожной конторы, остался лишний асфальт после работ, которым и решили заделать ямы. Так что финансовых вложений практически никаких. Вместе взялись за лопаты и все залатали.

Фото: twitter.com/DimAnapa

Правда, памятуя ситуацию в Астрахани, когда жильцы многоэтажки заказали ремонт асфальта, а их за это оштрафовали, захотелось задать вопрос и нашим ремонтникам-любителям.

- Пока никаких оповещений из администрации не приходило. Может, мало времени прошло, но в любом случае, если встанет вопрос о привлечение ответственности, вызовусь первым. Но попрошу, чтобы рядом со мной встали и чиновники, который отвечают за эту дорогу, чтобы они дали пояснения, почему никто не обращал внимание на это, - уверенно говорит Дмитрий Слабода. - Если вдруг оштрафуют, то мы с мужиками скинемся и оплатим, но сдирать новое покрытие не будем.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАСТЕЙ

В администрации Приморского сельского округа поспешили заверить - за помощь никого наказывать не будут.

- У нас в течение года планируется ямочный ремонт на многих улицах населенных пунктов, в том числе и на Мира в хуторе Красном, - сказал «КП» - Кубань» глава администрации Приморского сельского округа, к которому относится хутор Красный, Василий Рогалев. - Но в данном случае, если помогают жители, то почему нет, мы лишь благодарны.

БУДЬ В КУРСЕ!

По закону дороги – это имущество городской власти, стало быть, делать с ними что либо имеет право только она. Если же людей что-то не устраивает, необходимо написать коллективное обращение ГИБДД. Госавтоинспекция выпишет предписание тем, на балансе у кого находится разбитая дорога, чтобы чиновники устранили нарушения. Причем, если дорога муниципальная, то это делается за бюджетные деньги.