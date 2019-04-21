В Краснодаре Алина Загитова опубликовала первые кадры своего выступления на шоу «Чемпионы на льду» со своей собакой

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова опубликовала первые кадры со своего проката в Краснодаре. Шоу «Чемпиона на льду» организовала ее тренер Этери Тутберидзе. Кроме Загитововй, здесь выступили Алексанрдра Трусова, Анна Щербакова и другие.

- Вчера и сегодня состоялся дебют шоу «Чемпионы на льду» моего дорогого тренера Этери Тутберидзе. Я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. Масару тоже была со мной рядом в её новом олимпийском наряде, - написала девушка на своей странице в Instagram.

Масару прокатили по площадке\ФОТО: Скриншот видео

Собака поучаствовала в одном из элементов шоу. Масару нарядили в парадный красный костюм и прокатили на руках по льду.

Алина Загитова позже выступит в ледовом шоу в Японии. Оно состоится в трех городах страны: Осаке, Ниигате и Нагое.