2019-04-21T16:10:36+03:00
Спорт

В Краснодаре Алина Загитова опубликовала первые кадры своего выступления на шоу «Чемпионы на льду» со своей собакой

Партнером фигуристки стала Масару [фото,видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Инстаграм Алины ЗагитовойФОТО: Инстаграм Алины Загитовой
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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова опубликовала первые кадры со своего проката в Краснодаре. Шоу «Чемпиона на льду» организовала ее тренер Этери Тутберидзе. Кроме Загитововй, здесь выступили Алексанрдра Трусова, Анна Щербакова и другие.

- Вчера и сегодня состоялся дебют шоу «Чемпионы на льду» моего дорогого тренера Этери Тутберидзе. Я с большим удовольствием показала свою победную олимпийскую программу. Масару тоже была со мной рядом в её новом олимпийском наряде, - написала девушка на своей странице в Instagram.

Масару прокатили по площадке\ФОТО: Скриншот видео

Масару прокатили по площадке\ФОТО: Скриншот видео

Собака поучаствовала в одном из элементов шоу. Масару нарядили в парадный красный костюм и прокатили на руках по льду.

Алина Загитова позже выступит в ледовом шоу в Японии. Оно состоится в трех городах страны: Осаке, Ниигате и Нагое.

Алина Загитова в Краснодаре.Источник: Инстаграм Алины Загитовой

ИСТОЧНИК KP.RU

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