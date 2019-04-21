На Кубани внедорожник столкнулся со скорой: 3 человека погибли

Возле хутора Аккерменка в 17:30 на трассе Крымск – Джигинка BMW столкнулась с каретой скорой помощи. В результате аварии на месте погибли водитель скорой и пассажирка внедорожника. Позже в больнице скончалась 30-летняя фельдшер.

ФОТО: Комсомольская правда

- По предварительным данным, в аварии виноват водитель BMW, который выехал на встречку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - На месте работают аварийные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФОТО: Комсомольская правда

По сообщениям очевидцев, медики ехали на вызов.