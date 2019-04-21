На Кубани внедорожник столкнулся со скорой: 3 человека погибли
Возле хутора Аккерменка в 17:30 на трассе Крымск – Джигинка BMW столкнулась с каретой скорой помощи. В результате аварии на месте погибли водитель скорой и пассажирка внедорожника. Позже в больнице скончалась 30-летняя фельдшер.
ФОТО: Комсомольская правда
- По предварительным данным, в аварии виноват водитель BMW, который выехал на встречку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - На месте работают аварийные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ФОТО: Комсомольская правда
По сообщениям очевидцев, медики ехали на вызов.
2 человека погибли в аварии со «скорой помощью» в Краснодарском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU
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