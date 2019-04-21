2019-04-21T20:43:39+03:00
Происшествия

На Кубани внедорожник столкнулся со скорой: 3 человека погибли

ДТП случилось в Крымском районе [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Комсомольская правдаФОТО: Комсомольская правда
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Возле хутора Аккерменка в 17:30 на трассе Крымск – Джигинка BMW столкнулась с каретой скорой помощи. В результате аварии на месте погибли водитель скорой и пассажирка внедорожника. Позже в больнице скончалась 30-летняя фельдшер.

ФОТО: Комсомольская правда

ФОТО: Комсомольская правда

- По предварительным данным, в аварии виноват водитель BMW, который выехал на встречку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. - На месте работают аварийные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФОТО: Комсомольская правда

ФОТО: Комсомольская правда

По сообщениям очевидцев, медики ехали на вызов.

2 человека погибли в аварии со «скорой помощью» в Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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