2019-04-19T13:18:47+03:00
Общество

Клещи в Краснодарском крае в 2019 году: где подстерегает опасность

С укусами клещей в Краснодарском крае в 2019 году уже обратились 229 человек
Ева Мур@kp_kuban
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На Кубани за прошлый год зарегистрировали 4543 укушенных человекНа Кубани за прошлый год зарегистрировали 4543 укушенных человек
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На Кубань пришла весна, а значит, проснулись клещи.

Зарегистрировано уже 229 случаев укусов клещей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. - Из них 113 дети до 14 лет. Пострадавших на Черноморском побережье 82 человека, из них 31 ребенок до 14 лет.

Надо сказать, что только часть из паразитов — 176 экземпляров были исследованы. К великой радости инфекционистов, ни один из них не содержал в себе заразу. Тем не менее, это не исключает того, что в следующий раз вам не попадется инфицированный клещ. Благо, что на Кубани свирепствуют не энцефалитные, а насекомое-паразиты распространяющие боррелиоз – болезнь Лайма. Прививки от этого недуга, увы, нет.

- Важно то, что клещи у нас живут по всему краю. Нет каких-то безопасных мест, - предупреждают в Роспотребнадзоре. - Живя в городской среде, к примеру, вы можете принести домой клеща или ваше домашнее животное.

ЗНОЙ В ПОМОЩЬ

На Кубани за прошлый год зарегистрировали 4543 укушенных человек. Из них почти 1801 – дети.

- Сложно сказать, какая обстановка сложится с клещами в этом году. Ведь они реагируют на погоду, особенно, на температуру воздуха. В жару, например, клещи не кусают, они сами прячутся в тень травы или листьев, - пояснили специалисты. – Паразиты питаются на насекомоядных и грызунах, зайцах и ежах. Также клещи нападают на лис, собак, крупный рогатый скот. Некоторые виды живут между перьев птиц, питающихся на земле.

БУДЬ В КУРСЕ

Эти постулаты рассказывают еще на школьных уроках ОБЖ, но все же некоторые их не знают или уже забыли:

1. Отправляясь в поход или работая на даче, нужно надеть головной убор. Желательно, чтобы одежда была однотонной и светлой.

2. Рукава и штанины должны быть длинными. Последние, кстати, стоит заправлять в ботинки или носки.

3. На открытые участки тела надо нанести аэрозоли от клещей, так называемые репелленты.

Также на природе нужно почаще осматривать друг друга. Это правило касается и животных, с которыми недавно гуляли по траве.

Простые советы, которые избавят от проблем

Простые советы, которые избавят от проблем

ПОВАДКИ КЛЕЩА

Паразит, зацепившись за свою жертву, всегда ползет вверх. Странствуя по телу, кровосос ищет открытые участки, и присасывается к ним.

- Паразиты предпочитают места с тонкой кожей. Поэтому, в первую очередь, нужно осматривать паховую область, подмышки и голову, - советуют эксперты.

ЕСЛИ НАШЛИ ПАРАЗИТА

Во-первых, ни в коем случае нельзя его давить на теле. Иначе риск заболеть многократно возрастает.

- Даже укусив человека, клещ может не занести болезнь Лайма (в нашем случае). Но стоит его раздавить на теле, как в открытую рану мгновенно попадет инфекция, - предостерегают в Роспортебнадзоре.

Самый лучший вариант – поехать в ближайшую поликлинику или травмпукнт. Там медики извлекут кровопийцу и отравят в лабораторию. На Кубани их пять:

- ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" г. Краснодар ул. Гоголя/ Рашпилевская, 56/1//61/1, (861) 267-33-98 (факс)

E-mail:gorses@mail.kuban.ru

- Армавирский филиал в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах352900, г. Армавир, ул. Ленина, 268,

(86137) 3-87-53, armfbuz@mail.ru

- Новороссийский филиал 353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5 8(8617)27-97-72, bses-nvrsk@mail.ru

- Северский филиал в ст. Северской, Абинском, Крымском районах 353240, ст. Северская, ул. Ильская, 7а 8(86166)2-14-43, s_fguz@mail.ru

- Сочинский филиал в г. Сочи, Хостинском, Адлеровском, Лазаревском районах 354000, г. Сочи, ул. Роз, 27, (8622) 64-77-75, sochi_fguz@mail.ru

Там специалисты выяснят, переносил клещ заразу или нет.

В тоже время врач-инфекционист возьмет вас на учет и будет наблюдать в течение 14 дней – это инкубационный период болезни Лайма.

- Хоть от нее прививки нет, зато недуг очень хорошо лечится. Особенно, на ранних этапах, - заверили в краевом Роспортебнадзоре.

Самостоятельно клеща лучше не удалять. Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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