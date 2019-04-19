Клещи в Краснодарском крае в 2019 году: где подстерегает опасность

На Кубань пришла весна, а значит, проснулись клещи.

Зарегистрировано уже 229 случаев укусов клещей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. - Из них 113 дети до 14 лет. Пострадавших на Черноморском побережье 82 человека, из них 31 ребенок до 14 лет.

Надо сказать, что только часть из паразитов — 176 экземпляров были исследованы. К великой радости инфекционистов, ни один из них не содержал в себе заразу. Тем не менее, это не исключает того, что в следующий раз вам не попадется инфицированный клещ. Благо, что на Кубани свирепствуют не энцефалитные, а насекомое-паразиты распространяющие боррелиоз – болезнь Лайма. Прививки от этого недуга, увы, нет.

- Важно то, что клещи у нас живут по всему краю. Нет каких-то безопасных мест, - предупреждают в Роспотребнадзоре. - Живя в городской среде, к примеру, вы можете принести домой клеща или ваше домашнее животное.

ЗНОЙ В ПОМОЩЬ

На Кубани за прошлый год зарегистрировали 4543 укушенных человек. Из них почти 1801 – дети.

- Сложно сказать, какая обстановка сложится с клещами в этом году. Ведь они реагируют на погоду, особенно, на температуру воздуха. В жару, например, клещи не кусают, они сами прячутся в тень травы или листьев, - пояснили специалисты. – Паразиты питаются на насекомоядных и грызунах, зайцах и ежах. Также клещи нападают на лис, собак, крупный рогатый скот. Некоторые виды живут между перьев птиц, питающихся на земле.

БУДЬ В КУРСЕ

Эти постулаты рассказывают еще на школьных уроках ОБЖ, но все же некоторые их не знают или уже забыли:

1. Отправляясь в поход или работая на даче, нужно надеть головной убор. Желательно, чтобы одежда была однотонной и светлой.

2. Рукава и штанины должны быть длинными. Последние, кстати, стоит заправлять в ботинки или носки.

3. На открытые участки тела надо нанести аэрозоли от клещей, так называемые репелленты.

Также на природе нужно почаще осматривать друг друга. Это правило касается и животных, с которыми недавно гуляли по траве.

Простые советы, которые избавят от проблем

ПОВАДКИ КЛЕЩА

Паразит, зацепившись за свою жертву, всегда ползет вверх. Странствуя по телу, кровосос ищет открытые участки, и присасывается к ним.

- Паразиты предпочитают места с тонкой кожей. Поэтому, в первую очередь, нужно осматривать паховую область, подмышки и голову, - советуют эксперты.

ЕСЛИ НАШЛИ ПАРАЗИТА

Во-первых, ни в коем случае нельзя его давить на теле. Иначе риск заболеть многократно возрастает.

- Даже укусив человека, клещ может не занести болезнь Лайма (в нашем случае). Но стоит его раздавить на теле, как в открытую рану мгновенно попадет инфекция, - предостерегают в Роспортебнадзоре.

Самый лучший вариант – поехать в ближайшую поликлинику или травмпукнт. Там медики извлекут кровопийцу и отравят в лабораторию. На Кубани их пять:

- ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" г. Краснодар ул. Гоголя/ Рашпилевская, 56/1//61/1, (861) 267-33-98 (факс)

E-mail:gorses@mail.kuban.ru

- Армавирский филиал в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах352900, г. Армавир, ул. Ленина, 268,

(86137) 3-87-53, armfbuz@mail.ru

- Новороссийский филиал 353902, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5 8(8617)27-97-72, bses-nvrsk@mail.ru

- Северский филиал в ст. Северской, Абинском, Крымском районах 353240, ст. Северская, ул. Ильская, 7а 8(86166)2-14-43, s_fguz@mail.ru

- Сочинский филиал в г. Сочи, Хостинском, Адлеровском, Лазаревском районах 354000, г. Сочи, ул. Роз, 27, (8622) 64-77-75, sochi_fguz@mail.ru

Там специалисты выяснят, переносил клещ заразу или нет.

В тоже время врач-инфекционист возьмет вас на учет и будет наблюдать в течение 14 дней – это инкубационный период болезни Лайма.

- Хоть от нее прививки нет, зато недуг очень хорошо лечится. Особенно, на ранних этапах, - заверили в краевом Роспортебнадзоре.

Самостоятельно клеща лучше не удалять. Будьте здоровы!