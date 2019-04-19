ОБЭП изъял документы у первой замглавы Новороссийска Светланы Калининой

Одно из местных СМИ города-героя сообщило, что ОБЭП подозревает чиновников в лоббировании интересов одного из поставщиков молочной продукции в школы и детсады. Делает это в основном ИП Ольга Вячеславовна Криштопа из Крымского района. В 2017 году женщина стала пятой в России среди предпринимателей по количеству заключенных госконтрактов.

Только с 2012 по 2017 годы ее фирма поставила в детсады и школы продукции на 1,3 млрд. рублей. И тут такой скандал – обыски, изъятия...

- Это наш рабочий момент, - сообщили в администрации Новороссийска. - Благодаря местным СМИ он придался огласке, но комментировать его пока не будем.

В краевом МВД информацию про обыски не подтвердили, но и не опровергли. От комментариев отказались.

- Нередко она была единственным участником торгов, часто заявки других фирм отклонялись. В основном конкурентами выступали компании из Геленджика ООО «Парнас Плюс» и ИП Дмитрий Зозуля, а также ООО «Виктория» из станицы Кущевская. Их заявки чаще всего отклонялись и кроме Ольги Криштопы не оставалось конкурирующих предложений. При этом изначальная цена в результате не снижалась или снижалась всего на 1-2%, - сообщает отраслевое издание Milknews. - Записей в Реестре недобросовестных поставщиков на Криштопу нет.

Предприниматель поставляла молочку в школы и детсады\ФОТО: Евгения ГУСЕВА

СПРАВКА «КП»

По данным сайта проверки контрагентов СПАРК, предпринимательница занимается розничной торговлей молочными продуктами. В 2015 году заключила 1 тысячу договоров с госучреждениями на 500 млн. рублей. Почти по 3 договора в день, если работать без выходных. В 2016 победила на 636 тендерах (почти 2 тендера в день) на 318,7 млн. рублей. Еще предприятие поставляет молочку, мясо, овощи и в медучреждения Кубани.

Отраслевое издание Milknews писало в феврале 2017 года, что Ольга Криштопа заняла второе место в стране по стоимости отдельных контрактов: от 16,5 до 19 млн. рублей.

Ее компания начала работать в 2012 году. Участвовала в конкурсах на ЕЭТП (Единая электронная торговая площадка) и на сервисах Сбербанка. Самая большая поставка была в горбольницу №1 Новороссийска на 4,437 млн. рублей в 2015 году. Контракт ИП Ольга Криштопа выиграла у маслосырзавода «Славянский».

Обвинения ОНФ в картельном сговоре

Осенью 2017-го ОНФ обвинил Криштопу в картельном сговоре. Тогда шел проект «За честные закупки». Члены фронта проанализировали госзакупки питания для поликлиник, больниц, детсадов, школ, интернатов и других соцучреждений. По данным ОНФ, с 2010 года в Ставропольском крае, Кубани и Адыгее были заключены сомнительные контракты на 3,42 млрд. рублей. Подозрения вызвало минимальное снижение цены на 1-2 % и ограниченный круг участников тендера. Сведения ОНФ передал в ФАС. Только на Кубани сумма договоров был 2,7 млрд. рублей. Из них 1,6 млрд. получила ИП Ольга Криштопа и ОАО «МСЗ «Славянский» с минимальным снижением базовой цены на поставки – меньше 1 %.

Поставщик в 2015 году заключал по 3 госконракта в день\Карикатура: Кристина Мартинович

- Они поочередно выигрывают торги на поставку питания в учреждения здравоохранения, школы и детские сады в крае. Большинство торгов проходит с минимальным снижением (до 500 тысяч рублей) от первоначальной цены. Для сравнения – при участии в аукционе конкурентных компаний снижение составляет до 44 млн. рублей, - сообщает сайт ОНФ.

Тогда Ольга Криштопа не согласилась с доводами ОНФ. А гендиректор завода «Славянский» Вячеслав Хрипок отверг информацию о причастности завода к сговору.

СПРАВКА «КП»

Криштопа Ольга Вячеславовна родилась в 1984 году. ИП зарегистрирован в хуторе Адагум, Крымского района. По данным РБК, входит в топ-5 королей госзаказа. Перед ней в рейтинге 2 дочерних предприятия РЖД, поставщик в госаптеки Челябинской области и коллега, которая поставляет молочку в школы, детсады, колонии Челябинской и Курганской областей и Республику Башкортостан.