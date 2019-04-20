2019-04-20T09:07:05+03:00
Фотоконкурсы

Выбираем лучший дом Краснодара-2019

Конкурс «Комсомолки» и самой крупной управляющей компании города ГУК-Краснодар
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Выбирай лучший дом КраснодараВыбирай лучший дом КраснодараФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Уже стало доброй традицией весной выбирать самый лучший дом Краснодара. В прошлом году конкурс собрал более 40 участников, этот же раз желающих стало больше. Собственно, как и стало больше красивых и ухоженных дворов в кубанской столице.

Традиционно голосование на сайте «КП»-Кубань» стартует вместе с конкурсом самой крупной управляющей компании города ГУК-Краснодар «Лучший дом» и «Лучший домком».

- Главные критерии конкурса - состояние клумб и зеленых насаждений, - поясняет генеральный директор ГУК-Краснодар Людмила Головченко. - Также будем учитывать отсутствие мусора на придомовых территориях и отсутствие граффити на фасадах жилых домов, облагороженные малые архитектурные формы, исправность качелей на детских площадках и их внешний вид, ну и конечно активное участие жителей в главном городском субботнике 13 апреля!

И пока коммунальщики будут выбирать своих претендентов на победу, посетители сайта kuban.kp.ru смогут оценить городские дворы в фотоконкурсе «КП» - «Лучший дом-2019».

Первые три двора, которые наберут больше всего голосов, получат звание самых красивых в Краснодаре и подарочные сертификаты от садового центра «Западного».

Голосование началось 20 апреля и продлится до 5 мая.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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