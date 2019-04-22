В Краснодаре начали менять лифты в многоэтажках

Жители некоторых многоэтажек в Краснодаре уже ходят пешком по этажам. В их домах начали менять старые лифты на новые.

- Большинство кабин в городе уже отслужили свой срок, - рассказали в администрации Краснодара. - Есть лифты, которые ездили больше 30 лет, и их необходимо менять в первую очередь.

Кабины и все оборудование к ним в основном меняют в старом фонде, который обслуживает городская управляющая компания «Краснодар».

- Всего в наших домах поменяют 292 лифта, - говорит замначальника технического отдела управляющей компании Антон Литвинов. - По договору, который заключил «Горжилхоз» с Щербинским лифтостроительным заводом, одну часть оборудования запустят уже к 1 июля, вторую - к 21 числу.

Но, как показывает практика, запустить лифты могут и позже. Пока же жителям многоэтажек приходится ходить пешком, ведь в большинстве домов уже отключили подъемники и здесь кипит работа.

БУДЬ В КУРСЕ

В каких домах заменят кабины в этом году

Ул. 30-й Иркутской Дивизии, 10/2, 14.

Ул. 40-летия Победы, 37/1, 41, 43, 65, 71, 146/4, 146/5, 146/6 корпус 2, 146/7, 146/9.

Ул. Алтайская, 6.

Ул. Атарбекова, 13.

Ул. Бабушкина, 281/2.

Ул. Благоева, 3, 13/1, 13/2, 21/1, 48.

Ул. Брянская, 4, 8.

Ул. им Вишняковой, 1/4, 1/7, 53, 37.

Ул. Железнодорожная, 30.

Ул. Зиповская, 22 .

Ул. Игнатова, 8.

Ул. Коммунаров, 298.

Ул. Ленина, 71.

Ул. Лукьяненко, 95/1.

Ул. Мира, 35, 37.

Ул. Московская, 72, 90.

Ул. Невкипелого, 19.

Ул. Новокузнечная, 127.

Ул. Парковая, 7/1 .

Ул. Приозерная, 13, 17.

Ул. Промышленная, 21/5, 21/8, 21/9, 25/4.

Ул. Рашпилевская, 178/1.

Ул. Российская, 134, 136, 138.

Ул. Селезнева, 76, 94, 120, 164, 210, 214, 216.

Ул. Симферопольская, 4, 6/1, 16.

Ул. Сормовская, 12, 189.

Ул. Ставропольская, 96, 168, 172, 174, 176, 215 корпус 1, 217 корпус 2.

Ул. Трудовой Славы, 10, 19/1.

Ул. Тургенева, 140/2, 144.

Ул. Тюляева, 5, 6/1, 6/2, 10, 11, 16, 35.

Ул. Уральская, 81 б, 119, 158/1, 158/2, 168, 172 , 184, 188, 190, 194, 196, 200, 204.

Ул. Фабричная, 5.

Ул. Фадеева, 421.

Ул. Шевченко, 2.

Ул. Школьная, 17.

Ул. Яна Полуяна, 24.

Ул. Янковского, 151.