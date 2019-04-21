В конце XIX века в Новороссийске пожары тушили… полицейские: шокирующие исторические факты из нового музея огнеборцев

17 апреля к 101-й годовщине пожарной охраны в городе-герое появился первый тематический музей. В нем собраны экспонаты времен царской России и начала советской эпохи: пожарная техника, форма, лестницы и архивные фото с записями. Хотели открыть его еще 10 лет назад, но найти помещение не получалось. Свершилось чудо, и теперь экспозиция готова принять любопытных горожан. Причем бесплатно.

- Музей открыли в комнате отдыха в здании 8-й пожарной части, раньше там был небольшой актовый зал со сценой на 40 квадратных метрах, - рассказывает Лариса Дьячкова, директор музея, руководитель новороссийской городской общественной организации ветеранов государственной противопожарной службы. – Ее разделили на две половины, в первой стоит телевизор и диваны для отдыха, а во второй – экспонаты. Коллеги не стали возмущаться. Музей приводили в порядок всем миром: коллеги делали подсветку, муж пилил старый шкаф, чтобы сделать витрину. Ветераны нашей организации стали приносить мне артефакты: архивные фото, газетные статьи, амуницию советской эпохи, топоры царской России, у нас даже есть пожарный ствол XIX века из латуни. Это вообще раритет! Еще мы нашли у наших коллег в Кабардинке пожарный насос образца 1920-х годов, он лежал у них на складе. Из него хотели сделать памятник в части, но мы перехватили экспонат первыми, мол, поделитесь для музея. А в Геленджике нашли деревянную пожарную лестницу, на которую взбирались огнеборцы еще в примерно 30-е годы прошлого века. Не знаю, чем ее тогда обрабатывали, но дерево до сих пор крепкое.

Пожарный ствол 19 века из латуни один из самых ценных экспонатов\ФОТО: Официальный Новороссийск

Стройматериалы приносили пожарные 8-й части. Все собирали по крупицам. За помощью обратились к сотрудникам музея Новороссийска. Вместе с ними Лариса Дьячкова сидела круглые сутки в архивах, чтобы найти сведения об истории пожарной охраны города.

- Загадок у наших экспонатов даже для меня много, я 20 лет работаю в пожарной охране и сейчас на пенсии, а многое открываю только сейчас, - продолжает директор музея. - Для меня до сих пор непонятно, почему в царское время пожарные насосы и каски красили в зеленый цвет. Нужно еще много времени провести в архивах. Но уже сейчас известно, что в Новороссийске впервые появился пожарный обоз в 1892 году. Туда набирали добровольцев. Жили они семьями в одном бараке, «квартиры» просто перегораживали ширмой. Из техники у пожарных была повозка с лошадью, на которой был насос. В 1903 году обслуживали ее 7 человек. 4 из них качали воду, тушить пламя мог только старший в отряде. Один водитель, второй отвечал за инвентарь на телеге. Привлекались для тушения водовозы из обычных горожан.

Лариса Дьячкова - директор музея, 20 лет проработала в пожарной охране\ФОТО: Официальный Новороссийск

До 1892 года в городе не было пожарной охраны, несмотря на мазутный терминал и грузоперевозки. Газета «Кавказ» из Тифлиса поднимала эту тему в царской России. Ведь до появления пожарных обозов этим занимались полицейские и местные жители.

- В 1930 году город залило мазутом, - продолжает Лариса Дьячкова. – Столкнулся состав с 20 цистернами мазута с другим поездом. Топливо текло рекой и добралось до жилых домов. По неизвестной причине мазут загорелся. Пожарный отряд под руководством Прокофия Ивановича Зайцева потушил сначала дома, вывел людей, а потом полностью расправился с пожаром. О жертвах неизвестно. Еще у нас больше всех в крае наград «За отвагу на пожаре» - 64 человека. Это пожарные, полицейские и простые граждане. Сейчас я занимаюсь отправкой запросов в госархив в Москву и Петербург, чтобы найти еще больше данных. Пока мы занимаемся поиском родственников, кто служил в пожарной части. У них запрашиваем фотографии, чтобы пополнить архив. Несколько человек откликнулись и принесли данные.

Экспонаты помогали собирать пожарные 8 отряда\ФОТО: Официальный Новороссийск

Посетить музей можно в любое время, для этого заранее позвоните по телефону экскурсовода: 8-988-521-05-40. Вход бесплатный.

Адрес: г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 1.

Если у вас есть знакомые или родственники, которые служили в советской пожарной охране, обратитесь к директору музея: 8-903-453-81-78.