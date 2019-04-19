«Врачи не должны были выпускать ее из больницы»: отец убитой мамой девочки собрался идти в суд

В Анапе простились с четырехлетней Олей, которую зарезала собственная мать в гостях у родственников. Похороны прошли на местном кладбище. Родные с трудом сдерживали свои слезы - они не верят в то, что малышки больше нет. Но сложнее всего им принять, что убийцей стал близкий для девочки человек - мама.

Истинные мотивы убийства выясняют следователи. Но на допросе Вероника Д. обмолвилась - «зарезать дочь приказали голоса». Это странное, на первый взгляд, заявление правоохранители восприняли всерьез. Ведь у женщины было психическое расстройство - она страдала шизофренией.

- Началось все с того, что она говорила вещи, которые, по ее мнению, произошли, хотя на самом деле такого не было. Какие-то ложные воспоминания. То за ней следить начинали, то она слышала, будто кого-то хотят убить, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» отец погибшей девочки Игорь. - Конечно, когда появились эти «звоночки», я уже не мог продолжать жить с таким человеком. Поэтому мы расстались.

Как говорят родственники, сложнее всего с Вероникой было справиться в 2017 году, когда Оле исполнилось два года. У женщины начало срывать крышу.

- Тогда мама бывшей супруги начала собирать документы, чтобы положить ее в больницу. Пока готовила различные справки, оставила ее с братом в квартире, которую Вероника подожгла, - продолжает Игорь. - В итоге ее сначала в ожоговый центр отправили, потом она в психушке пролежала в Анапе, а позднее еще и в Краснодаре.

В этом доме и жила мама с девочкой.

У женщины диагностировали шизофрению, дали инвалидность, но Вероника по-прежнему, по мнению врачей, была дееспособна. Прав ее не лишали, даже водительских. Более того, незадолго до убийства она устроилась санитаркой в детскую поликлинику...

- В органы опеки я не обращался. Все-таки, зная, что она психически не уравновешена, рискованно было просто взять и отнять у нее ребенка. Да и никто не думал, что до этого дойдет, понимаете? Бабушка была ответственна за нее, потому был уверен - все будет в порядке, - говорит отец четырехлетней Оли. - После смерти дочери я много раз обдумывал, а если бы поступил иначе? Например, забрал бы ребенка к себе? Я был бы на работе, а Вероника бы пришла и ей ничего не помешало зарезать не только Олю, но и всю мою семью.

Несмотря на то, что Игорь с Вероникой развелись, бывшие супруги все же поддерживали дружеские отношения. По словам отца, он всегда помогал ребенку, гасил счета за квартиру, где жили бывшая жена с дочерью, платил за частный детский сад, покупал одежду, баловал подарками. Больше всего отец любил гулять с дочкой. В день трагедии Игорь собирался увидеться с Олечкой.

- Я должен был ее забрать в субботу, 13 апреля. Но позвонила бабушка и сказала, что Олечка неважно себя чувствует, и мы перенесли встречу на воскресенье. Вечером после работы я должен был приехать. О том, что они уехали к гостям, тогда даже не знал, - вспоминает отец погибшей дочери. - Днем 14 апреля мне позвонили и сказали, что Вероника Олечку убила. Я туда сразу же примчался. Когда приехал, уже скорая уезжала, врачи лишь руками развели - дочка умерла моментально.

Незадолго до случившегося женщина проходила очередной курс лечения в анапской психиатрической лечебницы. 12-го числа врачи отпустили ее домой. Мужчина считает, что если бы она осталась в больнице, трагедии можно было избежать. Потому сейчас отец, убитый горем, пытается собраться с силами, чтобы добиться справедливости.

- У бывшей жены, видимо, было сезонное обострение. Насколько мне известно, курс лечения для шизофреников порядка 21 дня, все зависит от состояния пациента. В больнице она пролежала 10 или 12 дней, а после чего ее выпустили, - рассказывает Игорь. - Кто из врачей это сделал, не знаю, но я это так не оставлю. Я буду судиться. Ребенка этим я, конечно, не верну, но сколько еще людей, опасных для общества, эти врачи еще могут отпустить? Сколько может случиться трагедий из-за халатности? Я считаю, что такие люди не должны работать в медицинской сфере.

Что заставило женщину совершить страшное - убить свое дитя - предстоит только выяснить.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

По закону человек с психическим заболеванием, представляющий угрозу для окружающих, направляется в обязательном порядке на принудительное психиатрическое лечение.

- В данной ситуации, если у пациентки был предусмотрен курс терапии определенный по времени, а ее отпустили раньше (при этом врач ссылается, что ее состояние позволяло находиться в обществе), то есть симптомы заболевания были купированы, тогда можно говорить о медицинской ошибке, - объясняет «КП» - Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. - То есть специалисты недооценили тяжесть состояния пациентки. Но не исключено, что врачи все сделали верно, но случился рецидив, который закончился трагедией.

В ближайшее время Веронику отправят на проведение психолого-психиатрической экспертизы, которая определит - отдавала женщина отчет своим действиям или нет.

- Если ее признают невменяемой, то есть основания для того, чтобы предъявлять претензии врачам, - добавляет Николай Чернышук.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным погибшей девочки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Оленьки больше нет»: Cанитарке детской поликлиники, хладнокровно убившей свою дочь, грозит до 20 лет тюрьмы

Во время посиделок Вероника взяла на руки девочку, вышла с ней во двор. В руках у женщины нож никто не заметил. На улице мать с дочуркой побыли всего несколько минут, но эти мгновенья оказались последними для малышки (читайте далее)