В Краснодаре на баннере к 9 Мая награды ветерану «повесили» с другой стороны

Среди жителей Краснодара разгорелась нешуточная дискуссия по поводу полотна, появившегося на днях на Главной городской (бывшей Театральной) площади. Предвосхищая торжества по случаю празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, власти кубанской столицы украсили его праздничным баннером. Но, судя по всему, слишком поторопились.

Иначе чем, кроме спешки, можно объяснить, что белозубый герой Второй мировой «надел» на баннере китель с орденами неверно?!

- У этой открытки заезженная стилистика, убогая композиция из штампов, автор не знал что за праздник и не придумал никакого слогана, поэтому просто написал в углу «С праздником!». Ну а главное - он «отзеркалил» ветерана, наплевав на порядок ношения госнаград, что говорит о его безграмотности. Кроме того, он невнимателен и неакуратен, так как вместе с ветераном проделал тоже самое с символикой знамени Победы у него над головой, - написали в соцсетях возмущенные краснодарцы, назвав работу дизайнера небрежной.

Действительно, подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в историческом музее им. Е. Фелицына, награды военных вешаются с левой стороны, а не справа — как на плакате.

- Справа, по армейскому Уставу, располагаются характеристики военного, - пояснил «КП» - Кубань» музейный специалист по истории Великой Отечественной войны Максим Толстопятов, - то есть — хороший стрелок, к примеру. Известно также, что у генералиссимуса Георгия Жукова на груди справа находились награды иностранных государств. Но на баннере же не Жуков...

При этом в музее работу дизайнера просят не судить строго - ошибается каждый. Однако, это не просто самодельный плакат на заборе. Это огромный баннер на главной городской площади, аккурат напротив окон кабинета мэра. И, в конце концов, макет кто-то же согласовывал...

- Что на ребенке, видимо, изображающем внука ветерана, орден Отечественной войны, конечно, не порядок, - продолжает Максим Толстопятов. - Но стоит ли реагировать так уж бурно. Тут можно додумать, может, дедушка ему дал поносить?! Мне мой дед иногда позволял пофорсить так перед мальчишками во дворе.

Тем не менее, время для исправления досадных ошибок у мэрии еще есть. До торжеств в честь Дня Победы - почти три недели.

КОММЕНТАРИЙ МЭРИИ

Все расходы по исправлению баннера возьмет на себя подрядчик, выполнявший заказ

- Была согласована концепция макета. Перед печатью его дорабатывали в типографии, к сожалению, недостаточно опытный сотрудник внес изменения в верстку. В результате получились серьезные искажения исторических элементов. Заметно это стало уже после монтажа, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. - Мы получили официальное письмо от типографии с извинениями за сложившуюся ситуацию. В первую очередь, эти извинения – всем ветеранам Великой Отечественной и горожанам. День Победы – самый важный и значимый праздник для всех, поэтому в ближайшее время эта очень обидная и грубая ошибка будет исправлена. Баннер демонтируют сразу, как только это станет возможным: сильный ветер не позволил сделать накануне. Порывы сохраняются и сейчас, поэтому выполнять высотные работы небезопасно. Сейчас завершается работа над другим макетом. Все расходы возьмет на себя подрядная организация, ответственная за его изготовление.

Администрация города со своей стороны приносит извинения ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Краснодара. Надеемся, что святой для всех поколений горожан праздник не будет испорчен из-за этой ошибки.