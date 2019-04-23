В Адыгее с 2019 года началась реализация мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография»

«В рамках проекта «Демография» отдельное внимание уделяется вопросам поддержки и повышения качества жизни старшего поколения. Мы все хотим, чтобы наши старшие были здоровы и вели активную жизнь. Наша задача - создавать все необходимые условия для активного долголетия, качественной жизни пожилых людей», - подчеркнул Глава Адыгеи.

В частности, сейчас в республике идет работа над созданием гериатрической службы. Кроме того, приобретено 10 единиц автотранспорта для доставки в медицинские организации жителей сельской местности старше шестидесяти пяти лет. Другое направление – организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

К реализации данных мероприятий Адыгея уже приступила. В соответствии с подписанным соглашением республика получила из федерального бюджета почти 9 млн рублей на условиях софинансирования из республиканского бюджета. На эти средства до конца года будет обучено не менее 130 человек. В настоящее время участниками проекта уже стали 8 человек.

Благодаря проекту, люди предпенсионного возраста смогут найти применение своим знаниям и умениям в разных сферах деятельности, получив за счет федеральных средств востребованную на рынке труда специальность. Всего перечень насчитывает 60 таких профессий.

Пройти обучение может каждый желающий гражданин предпенсионного возраста - как для получения новой специальности, так и для переподготовки, повышения квалификации. Курс обучения в зависимости от специальности составляет от 16 часов до 3 месяцев. Чтобы стать участников проекта нужно обратиться в УГСЗН РА или в Центры занятости городов и районов, которые одновременно взаимодействуют и с работодателями, заинтересованными в профессиональном обучении.

Обучение проводится на базе образовательных организаций, занимающихся профподготовкой. Предусматривается вариативность сроков освоения образовательных программ, возможность обучения в электронном виде, могут быть использованы дистанционные образовательные технологии.

По информации Управления государственной службы занятости населения РА, в целом в республике проводится комплекс мероприятий в рамках проекта «Старшее поколение». С этой целью была утверждена дорожная карта «Обеспечение сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста в Республике Адыгея на 2019-2021 годы».