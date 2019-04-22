В станице Бриньковской открылся уникальный кадетский казачий корпус

Единственный в России

Бриньковский кадетский казачий корпус имени сотника Михаила Яковлевича Чайки работает уже на протяжении 10 лет. Размещался он в старых саманных зданиях, построенных более 100 лет назад и имевших износ более 80%. В 2016 году потомок легендарного сотника Игорь Чайка принял решение не ремонтировать, а возвести заново современные здания для кубанских ребят. Общая стоимость реконструкции составила 500 млн. рублей. Финансирование проекта осуществлялось за счет благотворительного фонда исключительно из внебюджетных источников. Теперь в распоряжении ребят новое двухэтажное здание учебного корпуса, комфортный спальный корпус, медицинский блок. Новый пищеблок оснащен всем современным оборудованием для организации качественного питания. Организована современная уличная спортивная зона, включающая полосу препятствий, футбольную площадку, площадку с уличными тренажерами, построено новое здание КПП, выполнено устройство тротуаров, площадок и проездов, проведено озеленение и благоустройство всей территории корпуса.

За последние 100 лет это единственный на территории России казачий кадетский корпус, возведенный «с нуля». По итогам работ суммарная площадь строений выросла более чем в 4 раза и составила 7 тыс.кв.м, что позволило увеличить количество обучаемых более чем в 2 раза. Сегодня здесь получают образование 125 кадет.

Церемония торжественного открытия состоялась в воскресенье, 21 апреля. В ней приняли участие генпрокурор России Юрий Чайка, зампредседателя правительства РФ по вопросам агропромышленного корпуса, природным ресурсам и экологии Алексей Гордеев, первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, генпрокурор республики Беларусь Александр Канюк. В числе почетных гостей были губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, епископ Ейский и Тимашевский Павел, учредитель благотворительного фонда содействия развитию казачьей станицы Бриньковская Игорь Чайка.

И табуретку сколотить, и робота сконструировать

Учебное заведение имеет самое современное лабораторно-технологическое оборудование. Юных казаков воспитывают настоящими мужчинами, развитыми интеллектуально и физически. Чтобы после окончания школы ребята имели и рабочую специальность, их учат столярному мастерству. Одновременно кадеты занимаются программированием и роботехникой. Если при конструировании роботов ребятам не хватит фабричных деталей, они могут изготовить их по собственным проектам на современном 3Д принтере. Для организации выездных мероприятий фонд имени М.Я. Чайки приобрел для кадет школьный автобус.

В казачьем кадетском классе обучаются дети со всего края. К слову, конкурс на поступление здесь около 5 кандидатов на место, поэтому стать кадетами в станице Бриньковской могут только самые лучшие школьники, имеющие высокие отметки по всем дисциплинам.

- Я горжусь тем, что моя семья приняла участие в работе по реконструкции этого учебного заведения. С 2016 года казачьи кадетский корпус носит имя моего деда – героя Первой мировой войны казачьего сотника Михаила Яковлевича Чайки, - сказал, открывая учреждение, Юрий Чайка. Генпрокурор России отметил, что учеба в новом здании имени прославленного сотника будет способствовать нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. - В современной России казаки стали реальной силой, способной решать вопросы государственного и местного значения в интересах Родины. Развитие казачьего образования является продолжением великого дела, за которое мой дед отдал жизнь.

При этом учредитель благотворительного фонда имени казачьего сотника Игорь Чайка подчеркнул, что необходимо воспитывать у молодого поколения чувство гордости за богатейшее духовное и культурное наследие нашего народа.

- Открытие кадетского корпуса – это только начало нашей большой работы. Фонд и дальше продолжит свою деятельность и в этом году будет выделено порядка 30 млн рублей на развитие станицы Бриньковской, - сообщил Игорь Чайка.

Напомним, при участии фонда Чайки в станице уже построен храм Живоначальной троицы, открыт памятник Кубанским казакам, а на территории учебного корпуса установлен бюст М.Я. Чайки.

СПРАВКА «КП»

Георгиевский кавалер, казачий сотник Михаила Яковлевич Чайка, начав службу рядовым, 8 лет провел в походах и сражениях, защищая Родину. Окончив Тифлисское военное училище, получил первый офицерский чин. В 1920 году принимал участие в боях на территории станицы Бриньковская, защищая казачий уклад жизни, где и был убит.