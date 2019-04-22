«Думал только, что должен спасти ему жизнь»: Краснодарец вытащил из моря мальчика, которого смыло волной в Сочи

На курорте 33-летний Станислав Павлов отдыхал вместе с супругой Натальей и годовалой дочкой. В Сочи они приехали из Краснодара буквально на выходные. Погода выдалась по-настоящему весенняя, потому молодая пара старалась как можно больше времени проводить на улице.

Во время одной из прогулок на Центральной набережной курорта семья ненадолго остановилась, чтобы сфотографироваться на пляже. Наталья сделала несколько пейзажных снимков. В кадр случайно попал мальчик, который стоял на волнорезе. Он, словно завороженный, смотрел на волны, угрожающее разбивающиеся о камни. А в это время его бабушка дожидалась внука на берегу.

В кадр Натальи случайно попал мальчик, который стоял на волнорезе.

Когда юный искатель приключений дошел до середины пирса, его накрыла огромная волна и утянула с собой в море. Мальчик, захлебываясь, звал на помощь.

- Мы услышали, как кричит женщина, а затем увидели ребенка в воде. Он с трудом держался на плаву, - рассказывает Станислав, который, отдав камеру жене, рванул к морю.

В этот момент мужчина не думал ни о чем. Не пугали его ни волны, ни температура воды, которая - на секундочку! - была около 10-11 градусов.

- В голове было одно: «я должен его спасти», - говорит краснодарец. - Мальчика я схватил быстро, но там, где его смыло волной, было достаточно глубоко. Вода очень холодная, я не профессиональный пловец, старался просто действовать быстро. Волны отбрасывали нас обратно в море, но все же удалось выбраться на берег. Мальчик был в сознании, разговаривал, отвечал на вопросы окружающих.

Станислав через минуту после того, как спас мальчика.

На пляже уже столпились люди. Мужчина, передав мальчика испуганной бабушке, поспешил вернуться к своей семье. Когда супруга Станислава поняла, что опасность миновала, она сделала несколько снимков мужа. Именно эти фото девушка отправила родным Станислава, которые и придали огласке этот случай.

- Я считаю, что это должно стать предупреждением для всех, нужно быть внимательными и осторожными, - говорит мама Станислава Наталья.

После случившегося мужчина вместе с родней вернулся в гостиницу, где отогрелся. Несмотря на пережитое, Станислав, как и спасенный мальчик, чувствует себя хорошо.

Станиславу Павлову хотят вручить медаль «За спасение погибающих на водах».

А тем временем об этом случае узнали в региональном МЧС. Представители ведомства нашли молодого человека, вышли с ним на связь не только, чтобы поблагодарить, но и взять данные для представления к награде. Станиславу Павлову хотят вручить медаль «За спасение погибающих на водах». Сам мужчина, который работает программистом, скромно уходит от ответа, уверяя, что спасал ребенка не ради славы. А вот его родных берет невероятная гордость.

- Конечно, не думали, что в итоге случай такую огласку получит, - говорит мама Станислава Наталья. - Но мы всей нашей большой семьей гордимся Стасом!

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