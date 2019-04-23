2019-04-22T20:59:30+03:00
Общество

График отключения горячей воды 2019 в Новороссийске: мыться в тазиках придется уже в мае

Полный график отключения горячей воды в Новороссийске в 2019 году в мае
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Горячей воды не будет в некоторых домах Новороссийска уже в маеГорячей воды не будет в некоторых домах Новороссийска уже в маеФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Весна – время, когда пора составлять график отключения горячей воды 2019 в Новороссийске. Коммунальщики его уже сделали, и первые отключения начнутся уже в середине мая.

Как обычно, греть воду в кастрюлях и чайника жителям города-героя придется целых две недели. Ну или идти в баню.

- На две недели останавливаем котельные, чтобы привести их в порядок после зимы: почистить, заменить старые трубы на новые, - говорят в Автономной теплоэнергетической компании. – Жильцов обычно предупреждаем заранее об этом – развешиваем объявления в подъездах.

Итак, график отключения горячей воды 2019 в Новороссийске в мае

С 13 по 26 мая

ул. Сакко и Ванцетти,6/8.

С 14 по 27 мая

ул. Анапское шоссе, 54а, 62, 64, ул. Видова,116, 125, 123, ул. Индустриальная, 1, корпус 1, 2, 6а, 8, ул. Интернациональная, 2, ул. Козлова, 65а, ул. Луначарского, 2, 4, 6, 10, 12, ул.Циолковского,7, ул.Видова,121а, корпус 1, 2, 3, 4, ул. Толстого, 17, 19, ул.Челюскинцев, 11, ул. Энгельса, 55б, ул. Революции, 35

С 15 по 28 мая

ул. Полевая, 4, 6, ул. Мира, 10, 10а, 16/18, 37, 47, ул. Новороссийской республики, 8, ул. Революци, 6, ул. Губернского, 32

С 16 по 29 мая

Новороссийское шоссе, 11, 13, 15, 17, 9, ул. Победы, 11, ул. Труда,6, ул. Труда, 9, ул. Коммунальная, 9

С 17 по 30 мая

Свердлова, 16б, 18а, Суворовская, 2б, ул. Исаева, 4, 6

С 22 мая по 4 июня

пер. Краснознаменный, 2б, 4, 6, 8, 10, ул. Кутузовская,115

С 28 мая по 10 июня

Тобольская,5, 7, 7а

С 28 мая по 6 июня

ул. Герцена, 11, 15, 17, ул. Камская,30,32, ул. Видова,178а, 182, 182а, 184, 186, 188, 190

ИСТОЧНИК KP.RU

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