В Новороссийске после ОРВИ умер 4-летний мальчик

Трагедия потрясла жителей Новороссийска, которые после новости, что погиб ребенок, побаиваются отводить своих малышей в детсады. Мальчик умер в ночь на 20 апреля, похороны прошли 22-го. Пока родители отходят от шока, народ недоумевает, как обычная ОРВИ могла перерасти в коронавирус. Симптомы простуды появились у Радмира 9 апреля, стандартный набор: насморк, красное горло, температура 39. Мама отвела ребенка 11 апреля к педиатру, который сказал, что лечили последние 2 дня мальчика правильно, прописал курс и отправил на больничный. Радмир пошел на поправку, но 13 апреля он ночью разбудил родителей и начал задыхаться.

- Мы с женой даже не успели одеться, сели в машину и повезли сына в горбольницу Новороссийска, из Гайдука добрались за 7 минут, - рассказывает Ярослав Гурской, отец мальчика. - Врачи быстро приняли ребенка, у него к тому моменту посинели губы. Через полтора часа нам сказали, что Радмир в реанимации и его подключили к искусственной вентиляции легких. Сказали, у сына отек легких и мозга.

Медики взяли анализы и выяснили, что причиной быстрого развития болезни стала кокковая инфекция с коронавирусом. Предупредили, что Радмиру осталось жить 3-4 дня. Родители объявили сбор средств на лечение, чтобы пригласить частных специалистов из Москвы. Эти же врачи подтвердили, что местные медики правильно стали лечить малыша, и выехали в Новороссийск.

- Нам сказали, что пневмококковая инфекция давно была в организме сына, а коронавирус активировал ее развитие, - говорит Екатерина Гурская, мама Радмира. - Этих бактерий было в таком количестве, что в любой момент болезнь могла себя проявить. Мы даже не могли подумать, откуда появилась эта зараза. Сначала грешили на детсад. Но последние 3 месяца его туда не водили, чтобы ребенок не заболел. Обычно в группе всегда есть 1-2 ребенка, которые болеют. 9 апреля во вторник мы начали сопливить, а до этого в пятницу и понедельник он был в садике после долгого перерыва. Мы сейчас никого не виним, но это выглядит подозрительно. К тому же еще один мальчик из группы Радмира тоже попал в больницу только с деструктивной пневмонией.

По словам родителей, инфекционисты оба случая не связывают. Мол, когда первый ушел на больничный, Радмир только начал ходить в детсад. В первом случае родители поздно обратились к врачам, а во втором начались осложнения, которые связали с проявлениями вируса иммунодефицита. Тем временем трое врачей из Москвы прибыли в горбольницу Новороссийска и наблюдали за мальчиком в палате. Вдобавок приехали врачи из Краснодара, ведь Радмира из-за его тяжелого состояния нельзя транспортировать. К сожалению, лечение не дало результат, в ночь на 20 апреля мальчик умер.

- 17 апреля мне в соцсетях написал аноним, - говорит Ярослав Гурской. – Он сообщил, что Радмир в реанимации не из-за вируса, а неправильных действий врача. Когда у ребенка начался повторный приступ, его начали откачивать, в процессе сломали 2 зуба и нанесли травмы органам. Из-за этого останавливалось сердце, началась гипоксия тканей и отек. Гипоксия каких тканей и какие органы повреждены, аноним не сообщил. Мне тоже в это не верилось. Затем аноним добавил, что если не верится, то загляните сыну в рот. Сейчас я больше никаких комментариев давать больше не могу, хороним сына. Потом, возможно, будем выяснять причины смерти. Не хотим зла ни врачам, ни детскому садику. Лишь бы потом аналогичные случаи не происходили.

Мнение врача: родители ни в чем не виноваты

17 апреля в детсад № 81, куда ходил Радмир, после двух госпитализаций с вирусной инфекцией пришла главврач новороссийской инфекционной больницы № 3 Ольга Бойцова. Медик рассказала про эти случаи родителям и объяснила, как можно избежать подобного.

- Оба случая не связаны, - сообщила Ольга Бойцова. – Первого ребенка успешно прооперировали в Краснодаре, у него грипп перешел в воспаление легких. А у Радмира выявили коронавирус, хотя начиналось все с ОРВИ. Лечили ребенка арбидолом и лизобактом, которые назначил педиатр, затем мальчика отвезли в больницу. У него случился спазм гортани и остановка сердца, потом пошла гипоксия и отек мозга. Из Краснодара санавиацией доставили медиков. А из Москвы на собранные средства приехали еще трое моих коллег, они все время дежурили у постели ребенка. По словам главврача, коронавирус к нам пришел из Африки, Азии и Саудовской Аравии. В Россию попал недавно. В прошлом году уже 2 ребенка лежали в инфекционке и победили болезнь. Лечить такую болезнь сложнее, главное вовремя обратиться к врачу. Профилактика обычная - проветривание и влажная уборка.

- Родители Радмира все сделали правильно, - продолжает врач. - Ребенку делали вовремя прививки, его грамотно лечили. Но болезнь быстро развивалась. Кислородное голодание мозга сыграло решающее значение.