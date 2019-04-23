2019-04-23T12:48:46+03:00
Общество

Мажорка «Катя-Бэнтли» стала фигуранткой уголовного дела, оскорбив родню «золотой судьи» Хахалевой

Выяснилось, кого грозилась убить Катрин Атаева-Добришман - Анастасию Шепель [видео]
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
"Катрин-Бэнтли" раньше называла краснодарцев сявками и грозила...расправой, а сейчас - под домашним арестом"Катрин-Бэнтли" раньше называла краснодарцев сявками и грозила...расправой, а сейчас - под домашним арестом
Изменить размер текста:

Эксцентричная краснодарка Катрин Атаева-Добришман уже третью неделю сидит под домашним арестом. Известная своими скандальными выходками, 41-летняя представительница «золотой» прослойки общества, оставалась безнаказанной пока оскорбляла в сети простой краснодарский (иногда ростовский) люд. Но стала фигуранткой уголовного дела, когда в своих выходках пошла дальше.

- Она подозревается в угрозе убийством, причинении вреда здоровью в отношении судьи, а также в неуважении к суду, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После того как со страницы Катрин в соцсетях в свойственной ей манере посыпались угрозы расправой и прочая брань, Атаеву-Добришман (до смены имени на более звучное — Екатерину Курдуманову) решили даже подвергнуть принудительному лечению в психушке. Действительно, кто решится заявлять такое, будучи в здравом уме?!

"Могу себе позволить": женщина на "Бентли" паркуется на переходе.

Тем более, что, по неофициальной информации, объект она выбрала явно неподходящий — 36-летняя судья Анастасия Шепель и сама по себе — фигура неприкосновенная. Но более того, она - младшая дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и родственница «золотой судьи» Хахалевой. О том, что внучка главы краснодарской Фемиды и сын-депутат Хахалевой — пара, стало известно после «свадебного» скандала последней.

А вот Атаева-Добришман давно напрашивалась на неприятности. В 2018 году она оскандалилась, припарковав свой элитный автомобиль прямо на пешеходном переходе у здания администрации Краснодарского края.

- Нормальные люди понимают, что мне негде парковаться. Могу себе позволить, - прокомментировала собственную выходку Атаева-Добришман.

А еще она отметилась дебошем в здании полиции с матом и угрозами. Кто-то опубликовал очередное скандальное видео с участием мажорки, а она в ответ обрушилась на краснодарцев потоком нелестных эпитетов.

Женщина на "Бентли" угрожает краснодарцам, опбуликовавшим видео с ее дебошем в полиции.

Катрин сама представлялась судьей Готикоевой Арбитражного суда в Краснодаре, показывая соответствующие «корочки».

Правда, после того как в суде официально таковой не обнаружилось, она легко от «статуса» отказалась.

- Я никогда не являлась судьей, - написала Катрин на своей странице в соцсетях.

36-летняя судья Анастасия Александровна Шепель имеет звание кандидата юридических наук. Фото: судьи-россии.рф

36-летняя судья Анастасия Александровна Шепель имеет звание кандидата юридических наук. Фото: судьи-россии.рф

Зато в Арбитражный суд в качестве ответчика ей все-таки явиться пришлось, когда речь зашла о сносе ее гостиницы как самовольно построенной в Краснодаре. Дело тянется с июля 2018 года. И пока судья не вынесла решения, Атаева-Добришман разместила в соцсетях видео, на котором попыталась повлиять на него в свою пользу.

Позже непристойные ролики, где она угрожает судье Шепель убийством, удалила. На их месте Катрин опубликовала с десяток других, где в свойственной ей ультраэмоциональной манере попыталась объяснить свое поведение ранее.

- Я просто хотела отстоять свой отель, который кормил меня и моих двоих детей, - села «Катя-Бэнтли» у монитора. - Я - "Катя-Бэнтли", и я нищая!

По словам мажорки, она находится на грани нищеты и денег на адвоката у нее нет.

Между тем, сейчас ей грозит реальное лишение свободы.

А пока суд, приняв во внимание нарушение градостроительных и противопожарных норм, обязал госпожу Атаеву-Добришман демонтировать самовольно построенное здание.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Вы мещане и плебеи»: женщина на «Бентли» угрожает краснодарцам, опубликовавшим видео с ней

«Светская львица» попалась на хамской парковке и оказалась в центре сразу нескольких скандалов (подробнее)

КСТАТИ

Сын «золотой судьи» Хахалевой и внучка председателя крайсуда - пара

После юрфака девушка подалась в бизнес, а парень – в депутаты (подробнее)

МЕЖДУ ТЕМ

Александр Чернов не возглавит новый кассационный суд в Краснодаре из-за Елены Хахалевой

На эту должность рекомендовали главу Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Алексея Шишкина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Каневской 15-летняя девушка разгромила магазин «Магнит»
ВТБ финансирует строительство завода в Волгограде
В Темрюкском районе в ДТП с грузовиком пострадали 9 человек
«Сочи Парк» готовится к пасхальной неделе
Коммунисты отметили 149-й день рождения Ленина
В Краснодаре «Пирамиду» на Красной хотят оформить с помощью вертикального озеленения
В Новокубанске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Пасхальные службы 2019 в храмах Краснодара: где будут проходить, в какое время начнутся
В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничников
В Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельников
В Краснодаре завершено строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко
В Краснодаре стартует акция «Георгиевская лента»
Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках
В Новороссийске осудят виновника смертельной аварии
В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»
Парки Краснодара готовят к открытию весенне-летнего сезона
В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожар
В Курганинском районе задержали пьяного водителя
На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество общественного транспорта
Краснодарский журналист рассказал об избиении полицейскими в Сочи
Кубанские спортсмены победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» отметят Пасху
В Краснодарском крае стартовала акция против абортов «Подари мне жизнь!»