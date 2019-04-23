Мажорка «Катя-Бэнтли» стала фигуранткой уголовного дела, оскорбив родню «золотой судьи» Хахалевой

Эксцентричная краснодарка Катрин Атаева-Добришман уже третью неделю сидит под домашним арестом. Известная своими скандальными выходками, 41-летняя представительница «золотой» прослойки общества, оставалась безнаказанной пока оскорбляла в сети простой краснодарский (иногда ростовский) люд. Но стала фигуранткой уголовного дела, когда в своих выходках пошла дальше.

- Она подозревается в угрозе убийством, причинении вреда здоровью в отношении судьи, а также в неуважении к суду, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После того как со страницы Катрин в соцсетях в свойственной ей манере посыпались угрозы расправой и прочая брань, Атаеву-Добришман (до смены имени на более звучное — Екатерину Курдуманову) решили даже подвергнуть принудительному лечению в психушке. Действительно, кто решится заявлять такое, будучи в здравом уме?!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676100" frameborder="0"></iframe> "Могу себе позволить": женщина на "Бентли" паркуется на переходе.

Тем более, что, по неофициальной информации, объект она выбрала явно неподходящий — 36-летняя судья Анастасия Шепель и сама по себе — фигура неприкосновенная. Но более того, она - младшая дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и родственница «золотой судьи» Хахалевой. О том, что внучка главы краснодарской Фемиды и сын-депутат Хахалевой — пара, стало известно после «свадебного» скандала последней.

А вот Атаева-Добришман давно напрашивалась на неприятности. В 2018 году она оскандалилась, припарковав свой элитный автомобиль прямо на пешеходном переходе у здания администрации Краснодарского края.

- Нормальные люди понимают, что мне негде парковаться. Могу себе позволить, - прокомментировала собственную выходку Атаева-Добришман.

А еще она отметилась дебошем в здании полиции с матом и угрозами. Кто-то опубликовал очередное скандальное видео с участием мажорки, а она в ответ обрушилась на краснодарцев потоком нелестных эпитетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676097" frameborder="0"></iframe> Женщина на "Бентли" угрожает краснодарцам, опбуликовавшим видео с ее дебошем в полиции.

Катрин сама представлялась судьей Готикоевой Арбитражного суда в Краснодаре, показывая соответствующие «корочки».

Правда, после того как в суде официально таковой не обнаружилось, она легко от «статуса» отказалась.

- Я никогда не являлась судьей, - написала Катрин на своей странице в соцсетях.

36-летняя судья Анастасия Александровна Шепель имеет звание кандидата юридических наук. Фото: судьи-россии.рф

Зато в Арбитражный суд в качестве ответчика ей все-таки явиться пришлось, когда речь зашла о сносе ее гостиницы как самовольно построенной в Краснодаре. Дело тянется с июля 2018 года. И пока судья не вынесла решения, Атаева-Добришман разместила в соцсетях видео, на котором попыталась повлиять на него в свою пользу.

Позже непристойные ролики, где она угрожает судье Шепель убийством, удалила. На их месте Катрин опубликовала с десяток других, где в свойственной ей ультраэмоциональной манере попыталась объяснить свое поведение ранее.

- Я просто хотела отстоять свой отель, который кормил меня и моих двоих детей, - села «Катя-Бэнтли» у монитора. - Я - "Катя-Бэнтли", и я нищая!

По словам мажорки, она находится на грани нищеты и денег на адвоката у нее нет.

Между тем, сейчас ей грозит реальное лишение свободы.

А пока суд, приняв во внимание нарушение градостроительных и противопожарных норм, обязал госпожу Атаеву-Добришман демонтировать самовольно построенное здание.

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