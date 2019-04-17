На Кубани наградили лучших общественников года

Во Дворце культуры Геленджика на торжественное мероприятие собрались руководители органов территориального общественного самоуправления (ТОС) и общественники из Геленджика, Горячего Ключа, Анапы, Сочи, Новороссийска, а также Абинского, Крымского, Темрюкского и Туапсинского районов.

Темой встречи стало подведение итогов работы за 2018 год и чествование лучших тосовцев от каждого муниципалитета. Торжественное мероприятие открыло цикл традиционных зональных совещаний, посвященных результатам работы органов ТОС в 2018 году и приуроченных ко Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.

В начале встречи для участников провели обучающий семинар. В роли преподавателей выступили председатели комитетов ЗСК Сергей Жиленко, Николай Петропавловский, представители краевого департамента внутренней политики. Также своим опытом с коллегами поделились председатели ТОС из Анапы и Геленджика, депутаты Заксобрания и представители администрации Краснодарского края. Участники форума также обсудили реализацию национальных проектов.

Тосовцы края, объединяйтесь

Мероприятие открыл обучающий семинар, который прошел оживленно. Начав обсуждение насущных проблем, его участники продолжили деловое общение и после учебы. Некоторые из них обозначили конкретные пути решения актуальных задач. Так, глава Абинского района Вячеслав Иванов считает, что всем тосовцам нужно объединить усилия, чтобы не только демонстрировать свои достижения, но и совместно работать во благо Кубани.

- Необходимо, чтобы все ТОСы создали единую ассоциацию Краснодарского края, - уверен глава Абинского района.

После обучающего семинара и дискуссии участники форума наглядно продемонстрировали свои достижения за год на экспозиции стендов.

Награда победителей пойдет на благоустройство

Мероприятие продолжила торжественная часть. С приветственным словом к участникам форума обратился председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко. Он отметил, что формат проводимых по инициативе Законодательного собрания Краснодарского края мероприятий в этом году претерпел изменения. В программу зональных совещаний включено проведение учебного семинара по вопросам развития территориального общественного самоуправления в муниципалитетах. Основная тема - изучение майского указа президента и его Послания Федеральному Собранию. Как отметил спикер ЗСК, рассмотренные в ходе семинара документы носят стратегический характер и затрагивают все сферы жизни. Их цель – качественный рывок в социально-экономическом развитии регионов.

- Выполнить задачи, поставленные президентом, можно только в тесном взаимодействии «власть - общество». Мы имеем все основания рассчитывать на вашу активную поддержку. Потому что территориальное общественное самоуправление давно состоялось как надежный помощник краевой власти во многих важных вопросах. Это огромный ресурс развития территорий. Так мощно, как на Кубани, ТОСы представлены далеко не во всех субъектах России, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Обращаясь к тосовцам, Юрий Бурлачко отметил, что Законодательное собрание по-прежнему уделяет особое внимание развитию территориального общественного самоуправления.

Затем замглавы администрации Краснодарского края Алексей Копайгородский от имени губернатора Кубани поблагодарил участников форума за их ежедневный кропотливый труд.

- Каждый управленец всегда опирается на мнение народа. А народ - это вы. Вы на местах видите все вопросы и знаете, как их решать, - акцентировал Алексей Копайгородский.

В свою очередь глава города-курорта Геленджика Алексей Богодистов поприветствовал участников и пожелал всем дальнейшей плодотворной работы.

- Для нас большая ответственность всех принимать. Мы ценим возможность обменяться опытом. Это взаимодействие нужно налаживать и с другими территориями, - отметил глава Геленджика.

Встречу продолжила церемония награждения. В этом году победителями стали 27 органов из девяти муниципальных образований. Главная награда - субсидии из краевого бюджета, которые, по условиям конкурса, можно будет потратить на благоустройство территорий. За первые, вторые и третьи места победители получили более 500, 300 и 200 тыс. рублей соответственно.

Подводя итоги, председатель ЗСК подчеркнул, что работу ТОСов очень трудно переоценить.

- Населенные пункты Кубани становятся все краше и краше. Это благодаря вашей ответственной работе, активности и непоседливости. Никто так, как вы, не отстаивает интересы своих территорий и их жителей. За это вам огромное спасибо, - подытожил Юрий Бурлачко.

Праздничное мероприятие завершилось концертом с участием творческих коллективов Дворца культуры.

СПРАВКА «КП»

На территории Российской Федерации реализуется 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости» и др. Из них 11 реализуется на территории Кубани. Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

КСТАТИ

Когда создан конкурс

Общественное самоуправление на Кубани состоит из 6164 органов ТОС. Краевой конкурс на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» учрежден Законодательным собранием Краснодарского края в 2007 году. По итогам 2018 года были определены 132 лауреата из всех 44 муниципальных образований. Зональные совещания с церемонией чествования лучших общественников прошли также в Лабинском, Тбилисском, Красноармейском и Щербиновском районах.