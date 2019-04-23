2019-04-23T13:46:17+03:00
Общество

Шокирующие вызовы спасателей Новороссийска: 80-летний дед не мог снять со своего полового органа 7-сантиметровую трубу

Полтора часа его освобождали из плена болгаркой под общим наркозом на гинекологическом кресле [фото,видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Дед, возможно, хотел пойти на свидание\ФОТО: pda.anekdot.ruДед, возможно, хотел пойти на свидание\ФОТО: pda.anekdot.ru
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Новороссийский спасотряд минимум раз в неделю получает необычный вызов.

- К нам обратились врачи из больницы, сказали, 80-летний дедушка зачем-то напялил себе на половой орган нержавеющую трубу и ходил с ней почти неделю, пока орган не распух, - говорит Алексей Одеров, руководитель спасотряда Новороссийска.

Зачем нужно было надевать такие доспехи, непонятно. Смекалистый пенсионер, видимо, решил пойти на свидание и тряхнуть всем вместе со своей стариной. Чтобы не потерпеть фиаско в ответственный момент, перед самым делом подстраховался трубой. Но спасатели не дрогнули перед таким случаем. Ведь надо были и деда освободить и орган сохранить.

- Спустя 5 дней головка полового органа распухла до размеров почти с кулак, и человек обратился в больницу, - рассказывают в спасотряде Новороссийска. – Труба была 7 сантиметров длиной и 3,25 сантиметра в диаметре. Медики были в шоке, не знали, что делать. К такому они оказались не готовы, потому вызвали нас. Когда мы примчались на вызов, тоже опешили. Ну, мы достали обычную болгарку, а деда посадили на гинекологическое кресло. Пенсионера ввели под общий наркоз. Полтора часа пилили его половой орган. Ювелирная работа, боялись повредить.

В итоге трубу удалось снять, а пенсионер без осложнений пришел в сознание, вскоре его отправили домой.

БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

А недавно женщина позвала на помощь, чтобы избавиться от обручального кольца на пальце.

Чтобы снять кольцо, пришлось надеть резак на шуруповерт\ФОТО: Инстаграм Алексея Одерова

Чтобы снять кольцо, пришлось надеть резак на шуруповерт\ФОТО: Инстаграм Алексея Одерова

- Она заказала украшение в интернет-магазине, проходила с ним месяц, - продолжает в спасотряде. – Потом решила снять, но у нее не получалось. Обычно в таких случаях мы смазываем палец мелом и продеваем веревку. Плоскогубцами тоже не получалось это сделать. Затем надели резак на шуруповерт и распилили кольцо.

Дед не мог снять трубу с полового органа в Новороссийске.источник: новороссийский спасотряд

ИСТОЧНИК KP.RU

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