2019-04-23T17:42:54+03:00
Общество

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: когда начнется, где посмотреть

Где и когда можно посмотреть генеральную репетицию Парада Победы 9 мая 2018 года в Новороссийске
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: МинобороныФОТО: Минобороны
Изменить размер текста:

На самом деле репетиции Парада Победы проходят едва ли не за несколько месяцев до 9 мая. В каждом регионе своя специфика подготовки, но в Новороссийске начали репетировать парад с 29 марта. Посмотреть, как шагают бойцы гарнизона в «коробке» можно уже сейчас, не дожидаясь праздника. Генеральные репетиции пройдут 5 и 7 марта. Для этого перекроют с 20:00 до полуночи четную сторону улицы Советов.

- К тренировке привлекли парадные расчёты военнослужащих Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, ВДВ, представителей МВД, Пограничной службы ФСБ РФ, МЧС, казачества, а также курсанты, кадеты и юнармейцы города, - сообщает пресс-служба ЮВО.

В парадном строю по улицам города-героя Новороссийска, посвященном 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. пройдут 1400 человек и 35 единиц техники. Из них: 7 бронеавтомобилей, 6 машин ПВО, столько же боевых машин и спецтехники, 12 артиллерийских орудий.

Пока до генеральной репетиции еще много времени, вы можете посмотреть, как тренируют пешую часть парада без техники.

- 24 и 26 апреля, 3 и 5 мая с 08:00 до 14:00 в районе «Малой Земли» будет проходить тренировка парадных расчетов, которые будут участвовать в праздновании 9 мая в Новороссийске, - сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. - Просим автолюбителей не парковаться на площадке «Квадрат», на съезде к пляжу «Суджукская Коса», а также в «кармане» у мемориала Погибшим воинам. Движение на проспекте Ленина перекрывать не будем.

Схема движения парадных расчетов на репетиции Парада Победы\ФОТО: пресс-служба администрации Новороссийска

Схема движения парадных расчетов на репетиции Парада Победы\ФОТО: пресс-служба администрации Новороссийска

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В краснодарской больнице установили стенд дополненной реальности
По улицам Сочи пройдут Майкл Джексон и Элвис Пресли
Кубань присоединилась к автопробегу Росгвардии
На Кубани усилят меры безопасности на майские праздники
Пирамиде в центре Краснодара нашли достойное применение
В Каневской 15-летняя девушка разгромила магазин «Магнит»
ВТБ финансирует строительство завода в Волгограде
В Темрюкском районе в ДТП с грузовиком пострадали 9 человек
«Сочи Парк» готовится к пасхальной неделе
Коммунисты отметили 149-й день рождения Ленина
В Новокубанске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Пасхальные службы 2019 в храмах Краснодара: где будут проходить, в какое время начнутся
В акватории Анапы оштрафовали мужчин за выход в море без уведомления пограничников
В Краснодаре за хищение 4 двигателей к автомобилям КамАЗ осудили военных и их подельников
В Краснодаре завершено строительство детского сада на 250 мест по улице Жигуленко
В Краснодаре стартует акция «Георгиевская лента»
Синоптики предупредили жителей Анапы о заморозках
В Новороссийске осудят виновника смертельной аварии
В Гулькевичском районе парень пойдет под суд за хранения 5 пакетиков «Соли»
Парки Краснодара готовят к открытию весенне-летнего сезона
В Краснодаре в девятиэтажке на улице Тургенева произошел пожар
В Курганинском районе задержали пьяного водителя
На Пасху и Радоницу в Сочи увеличат количество общественного транспорта
Краснодарский журналист рассказал об избиении полицейскими в Сочи
Кубанские спортсмены победили на чемпионате и мировом первенстве по карате в Японии
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» отметят Пасху
В Краснодарском крае стартовала акция против абортов «Подари мне жизнь!»