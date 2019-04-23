Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: когда начнется, где посмотреть

На самом деле репетиции Парада Победы проходят едва ли не за несколько месяцев до 9 мая. В каждом регионе своя специфика подготовки, но в Новороссийске начали репетировать парад с 29 марта. Посмотреть, как шагают бойцы гарнизона в «коробке» можно уже сейчас, не дожидаясь праздника. Генеральные репетиции пройдут 5 и 7 марта. Для этого перекроют с 20:00 до полуночи четную сторону улицы Советов.

- К тренировке привлекли парадные расчёты военнослужащих Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, ВДВ, представителей МВД, Пограничной службы ФСБ РФ, МЧС, казачества, а также курсанты, кадеты и юнармейцы города, - сообщает пресс-служба ЮВО.

В парадном строю по улицам города-героя Новороссийска, посвященном 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. пройдут 1400 человек и 35 единиц техники. Из них: 7 бронеавтомобилей, 6 машин ПВО, столько же боевых машин и спецтехники, 12 артиллерийских орудий.

Пока до генеральной репетиции еще много времени, вы можете посмотреть, как тренируют пешую часть парада без техники.

- 24 и 26 апреля, 3 и 5 мая с 08:00 до 14:00 в районе «Малой Земли» будет проходить тренировка парадных расчетов, которые будут участвовать в праздновании 9 мая в Новороссийске, - сообщает пресс-служба администрации Новороссийска. - Просим автолюбителей не парковаться на площадке «Квадрат», на съезде к пляжу «Суджукская Коса», а также в «кармане» у мемориала Погибшим воинам. Движение на проспекте Ленина перекрывать не будем.