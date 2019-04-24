2019-04-24T10:02:46+03:00
Общество

Парад Победы 9 мая в Новороссийске: где перекроют дороги, парковки

Во время гуляний можно оставить авто в двух местах
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
9 мая в Новороссийске для местных практически коллапс\ФОТО: Юлия ЛОЗА9 мая в Новороссийске для местных практически коллапс\ФОТО: Юлия ЛОЗА
Изменить размер текста:

9 мая в Новороссийске для местных практически коллапс. Общественный транспорт меняет маршруты, в сторону центра, где проходит парад, автобусы битком, а обратно идут пустые. Весь 300-тысячный город в праздник собирается в центре. Но вместе с этим растут и пробки из-за перекрытых улиц. Поэтому лучше не брать машину, а вызвать такси. Но если вы не можете без своего авто, то для этого предусмотрели 2 парковки и список перекрытых улиц.

Мэрия Новороссийска 12 апреля опубликовала постановление со списком улиц, которые перекроют во время парада Победы.

Какие улицы перекроют:

С 07:00 до 12:00 - по четной и нечетной стороне Анапское шоссе от Московской до Кутузовского кольца.

С 07:00 до 12:00 - Магистральную от Мира до Кутузовского кольца.

С 07:00 до 12:00 - Кутузовскую от Видова до Кутузовского кольца.

С 07:00 до 12:00 - Сипягина от Чайковского до улицы Кутузовской.

С 07:00 до 12:00 - Чайковского от Сипягина до Советов.

С 07:00 до 12:00 - по четной и нечетной стороне Советов от Кутузовской до Революции 1905 года.

С 07:00 до 14:00 - Леднева от Советов до Мира для парковки военной техники.

С 07:00 до 14:00 - Свободы от Энгельса до Советов и от Советов до Мира.

С 07:00 до 12:00 - Рубина от Коммунистической до Советов.

С 07:00 до 14:00 - Новороссийской республики от Коммунистической до Советов и от Советов до Мира.

С 14:00 до 00:00 - Новороссийской республики от Советов до Мира.

С 12:00 до 00:00 - Мира от Революции 1905 года до Свободы.

Где парковки:

С 17:00 до 00:00 - Карла Маркса от Свободы до площади Героев.

С 17:00 до 00:00 - Губернского от Свободы до площади Героев.

Планируйте маршрут заранее\ФОТО: Скриншот «Наша газета»

Планируйте маршрут заранее\ФОТО: Скриншот «Наша газета»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром
"Альтернативщик" из Самарской области Никита Колбанев падал в обморок от вида крови, но полтора года был санитаром в операционной и поведал, сколько платят за альтернативную службу и как к этому относятся в военкоматах
Дневник полицейского: "Сами уговариваем женщин, избитых мужьями, писать на них заявления"
Сотрудник МВД из Прикамья, который 20 лет работает в органах, рассказал, за что их все ненавидят, почему декриминализация побоев - это плохо, и какие преступления задевают даже самых циничных оперов
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
Новости 24
В Ейском районе 26-летнего парня осудят за сбыт марихуаны
В Гулькевичском районе в аварии пострадали два водителя
На Кубани полицейского, укравшего катер во время непогоды, обвиняют в подделке документов
В Сочи женщина пырнула ножом сожителя
Кубанская школьница победила на Всероссийской олимпиаде по физической культуре
В Брюховецком районе 33-летнего местного жителя осудят за кражу
В Ейске на железнодорожном вокзале задержали мужчину со свертком марихуаны в носке
В Краснодаре на улице Колхозной начали укладку нового асфальта
На Кубани раздадут более 700 тысяч георгиевских лент
В Краснодаре пройдет Южный экологический форум
В Краснодаре полностью отремонтируют улицу имени Леваневского
На Кубани работника администрации портов осудили за взятку
На Кубани к 2024 году введут 15 тысяч гектаров мелиорируемых сельхозземель
В Краснодаре со второго этажа кафе выпал мальчик
В Анапе присяжные вынесли обвинительный вердикт туристу из Калмыкии, который убил шашлычника
В Тихорецком районе строят птицефабрику и элеватор
В Сочи автомобиль сбил ребенка
«БКС Брокер» запустил стоп-заявки в мобильном приложении «Мой брокер»
В Краснодаре открылся детский центр IT-творчества
Рыбоперерабатывающие предприятия Кубани впервые получат субсидии
В краснодарской больнице установили стенд дополненной реальности
По улицам Сочи пройдут Майкл Джексон и Элвис Пресли
Кубань присоединилась к автопробегу Росгвардии
На Кубани усилят меры безопасности на майские праздники
Пирамиде в центре Краснодара нашли достойное применение
В Каневской 15-летняя девушка разгромила магазин «Магнит»
ВТБ финансирует строительство завода в Волгограде