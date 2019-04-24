Парад Победы 9 мая в Новороссийске: где перекроют дороги, парковки

9 мая в Новороссийске для местных практически коллапс. Общественный транспорт меняет маршруты, в сторону центра, где проходит парад, автобусы битком, а обратно идут пустые. Весь 300-тысячный город в праздник собирается в центре. Но вместе с этим растут и пробки из-за перекрытых улиц. Поэтому лучше не брать машину, а вызвать такси. Но если вы не можете без своего авто, то для этого предусмотрели 2 парковки и список перекрытых улиц.

Мэрия Новороссийска 12 апреля опубликовала постановление со списком улиц, которые перекроют во время парада Победы.

Какие улицы перекроют:

С 07:00 до 12:00 - по четной и нечетной стороне Анапское шоссе от Московской до Кутузовского кольца.

С 07:00 до 12:00 - Магистральную от Мира до Кутузовского кольца.

С 07:00 до 12:00 - Кутузовскую от Видова до Кутузовского кольца.

С 07:00 до 12:00 - Сипягина от Чайковского до улицы Кутузовской.

С 07:00 до 12:00 - Чайковского от Сипягина до Советов.

С 07:00 до 12:00 - по четной и нечетной стороне Советов от Кутузовской до Революции 1905 года.

С 07:00 до 14:00 - Леднева от Советов до Мира для парковки военной техники.

С 07:00 до 14:00 - Свободы от Энгельса до Советов и от Советов до Мира.

С 07:00 до 12:00 - Рубина от Коммунистической до Советов.

С 07:00 до 14:00 - Новороссийской республики от Коммунистической до Советов и от Советов до Мира.

С 14:00 до 00:00 - Новороссийской республики от Советов до Мира.

С 12:00 до 00:00 - Мира от Революции 1905 года до Свободы.

Где парковки:

С 17:00 до 00:00 - Карла Маркса от Свободы до площади Героев.

С 17:00 до 00:00 - Губернского от Свободы до площади Героев.