Мурат Кумпилов провел рабочее совещание с главами муниципалитетов

Реализация национальных проектов и освоение федеральных субсидий, предстоящий полный переход на цифровое телевещание, санитарное состояние территорий – эти и другие вопросы обсуждали сегодня на совещании, которое Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл с членами Кабинета министров РА руководителями муниципалитетов.

Говоря о реализации в регионе мероприятий в рамках национальных проектов, Глава республики подчеркнул, что премьер-министр РА и вице-премьеры РА должны постоянно осуществлять мониторинг ситуации по возводимым в Адыгее объектам, быть в курсе любой возникающей проблемы.

«Все бюджетные средства должны осваиваться прозрачно и эффективно, только при этом условии мы можем добиться результата. Напомню, качество управления финансами, своевременное создание проектной документации – являются ключевыми критериями, влияющими на объёмы федерального финансирования мероприятий нацпроектов», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также Глава Адыгеи указал на важность инициативы руководителей городов и районов республики в вопросах развития территорий.

«Приводите новых застройщиков, выстраивайте диалог с бизнесом. Достижение целевых показателей нового майского указа Президента РФ должно быть приоритетом в нашей работе», - сказал Глава РА.

В рамках совещания премьер-министр РА Александр Наролин обозначил задачи по безболезненному переходу на 100% цифровое вещание. Была отмечена необходимость активного информирования населения по данному вопросу, обеспечения цифровыми приставками социально незащищённых граждан, устранения зон плохого приёма телесигнала. Премьер-министр внёс предложение вовлекать в эту деятельность волонтёров.

Здесь же состоялось обсуждение санитарного состояния территорий. По поручению Главы республики во всех муниципалитетах продолжится проведение субботников.