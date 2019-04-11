Глава Адыгеи поставил задачи по выполнению регионального проекта «Жилье»

В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с представителями Кабинета министров РА, главами муниципалитетов и руководителями строительных организаций, которые занимаются строительством жилья на территории Адыгеи.

Совместно были обсуждены вопросы реализации регионального проекта «Жилье» и поставлены задачи по достижению целевых показателей в развитии жилищного строительства.

«Сегодня происходят существенные изменения в строительной отрасли, серьезные задачи ставит Президент страны по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Поэтому необходимо принять меры, чтобы увеличить темпы строительства в регионе и объединить усилия для достижения поставленной в рамках нацпроекта цели», - отметил Мурат Кумпилов.

Как доложил министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, для исполнения нацпроекта в республике разработаны региональные и муниципальные проекты «Жилье». В соответствии с ними до 2024 года в Адыгее необходимо ввести в строй 2 млн. 164 тыс. кв. метров жилья, в том числе в 2019 году - 271 тыс. кв. метров: 148,7 тыс. многоквартирного и 122,3 тыс. индивидуального жилья. В настоящее время на территории республики выдано 55 разрешений на строительство 142 многоквартирных жилых домов, общей площадью 783 тыс. кв. метров.

Глава Адыгеи заслушал доклады руководителей фирм-застройщиков. Они подтвердили выполнение планов по вводу в строй домов на текущий год. Мурат Кумпилов указал на необходимость строительства качественного и комфортного жилья, проведения комплексной застройки жилых микрорайонов с учётом создания готовой социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий. Для этого руководитель республики потребовал от застройщиков и муниципалитетов активней использовать возможности, предоставляемые федеральным центром, в частности, претендовать на участие в программе «Стимул».

Глава Адыгеи также поинтересовался проблемными вопросами застройщиков, для решения которых необходимо содействие республиканской власти. Одной из общих проблем является нехватка энергомощностей.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, для решения этой задачи была проделана большая работа совместно с федеральным центром. Республика получила поддержку. И сегодня уже есть определенные результаты. Адыгея рассчитывает на финансирование программ по снижению энергодефицита. Значительные средства планируется вложить в реконструкцию энергосетей Майкопа. Также на строительство очистных сооружений города за три года будет направлено 1,2 млрд. рублей, из них 400 млн. рублей - в текущем году. Кроме того, на ремонт дорог республиканская столица получает 450 млн. рублей. В связи с этим Мурат Кумпилов потребовал активизировать жилищное строительство в Майкопе. Перед мэрией поставлена задача комплексно подходить к развитию города, тщательно подбирать стройплощадки, предусматривать опережающее строительство инженерной инфраструктуры.

Отдельно был рассмотрен вопрос строительства домов в Тахтамукайском районе. В рамках нацпроекта до 2024 года там предстоит построить более 1 млн. квадратных метров жилья, из них 198 тыс. – в этом году. Как сообщил глава района Азмет Схаляхо, при решении вопросов энергодефицита данные планы будут достижимы.

«Нужно равномерно развивать жилищное строительство. Важно строить не только в Майкопе и Тахтамукайском районе, но и в других муниципальных образованиях. Большое внимание при этом уделяйте выполнению социальных обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и других льготных категорий граждан», - указал Мурат Кумпилов.

Минстрою РА поручено на постоянном контроле держать ситуацию с жилищным строительством в разрезе каждого застройщика и муниципального образования. Стройнадзору дано задание не только контролировать качество строительства, но и оказывать застройщикам необходимую поддержку.

Руководителям муниципалитетов Глава Адыгеи указал на недопустимость затягивания сроков оформления разрешительной документации и потребовал запустить все механизмы, способствующие эффективному взаимодействию с застройщиками. Кроме того, до конца апреля муниципалитеты должны разработать свои дорожные карты по реализации проекта «Жилье».