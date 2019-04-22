2019-04-23T18:32:40+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи принял участие в V Ялтинском международном экономическом форуме

Иван ЕГОРОВ
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С 18 апреля в Крыму начал свою работу юбилейный V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), проводимый при поддержке Администрации Президента России. Программа мероприятия посвящена теме: «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

На форуме выступил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. В частности, он проинформировал о возможности продления федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, которая сейчас действует до 2022 года.

Отметим, что в этом году мероприятие собрало более 4,5 тыс. участников из 100 стран мира. Среди них: руководители федеральных органов власти, главы регионов, представители науки, бизнеса, депутаты законодательных органов власти. Адыгею на форуме представила делегация под руководством Главы РА Мурата Кумпилова.

Организаторы ЯМЭФ-2019 подготовили к обсуждению вопросы, касающиеся развития российской юрисдикции, антисанкционной политики, продовольственной безопасности, новых научных разработок, развития малого и среднего бизнеса и т.д. На форуме предполагается заключение ряда крупных инвестиционных соглашений, а также проведение более 65 деловых мероприятий, около 60 профильных сессий, посвященных 30 отраслям экономики.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил выставку, где был представлен инвестиционный потенциал Крыма, и принял участие в пленарном заседании форума. В ходе мероприятий Глава РА также встретился с руководителями ряда субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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