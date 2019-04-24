Мурат Кумпилов встретился в Анкаре с представителями общественных объединений черкесской диаспоры Турции

В ходе официального визита в Турцию делегация Адыгеи под руководством Главы РА Мурата Кумпилова встретилась с представителями общественных организаций (KAFFED, KAFDAV, KAFSAM, KAF AD, DOSTLUK KLÜBÜ). Они объединяют многомиллионную адыгскую диаспору Турции.Большое число черкесов из разных районов Турецкой Республики прибыли в центр современных искусств муниципалитета Чанкая Анкары на встречу с руководством Адыгеи. Мурат Кумпилов тепло приветствовал старейшин и ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

Открывая встречу, Глава Адыгеи отметил значимость таких мероприятий, объединяющих черкесов разных стран. Они придают импульс созидательным проектам, заряжают энергией, являются подлинным проявлением патриотизма.

Мурат Кумпилов выразил признательность старшему поколению и поблагодарил собравшихся за теплый прием и за стремление сохранять национальный язык, культуру и поддерживать связи с исторической родиной.

«Адыгская диаспора Турции ведет большую созидательную работу, широко представлена во всех сферах жизни Турецкой Республики. Мы приветствуем такую эффективную деятельность общественных организаций, желание принести пользу и Турции, и своей исторической родине. С нашей стороны будут поддержаны все добрые начинания соотечественников.Мы также будем оказывать всю необходимую поддержку черкесским объединениям в изучении адыгейского языка, культуры, истории», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также рассказал о том, какие сегодня стоят цели по развитию региона, и какова роль диаспоры в этом процессе.

Мурат Кумпилов сообщил о намерениях расширить формат сотрудничества с соотечественниками во всех направлениях деятельности, что является одной из основных целей визита делегации Адыгеи в Турцию.

«Мы рассчитываем и на ваше содействие в укреплении российско-турецких отношений, в дальнейшем развитии деловых отношений и выполнении достигнутых в ходе нашего визита договоренностей», - сказал Мурат Кумпилов.

Президент Федерации кавказских обществ Турции (KAFFED) Йылдыз Шекерджии депутат парламента Турции Хюлья Нергиз Атчыот имени всех черкесов Турции поблагодарили Главу Адыгеи за поддержку соотечественников. В своих выступлениях они рассказали о деятельности федерации. Она основана в 2003 году в г. Анкара и включает около 60 общественных организаций.

В рамках федерации растет понимание того,что необходимо установить тесную связь с исторической родиной, с диаспорами во всех странах, быть всегда вместе, действовать сообща, совместно беречь и развивать свою культуру, передавать будущим поколениям знания об истории и традициях нашего народа.Для этого в семьях детей воспитывают в духе адыгэхабзе - обучают родному языку, прививают любовь к адыгской культуре.

«Сегодня благодаря усилиям глав России и Турции созданы благоприятные условия для развития двустороннего сотрудничества. И диаспора является одной из основ и для развития диалога между нашими странами и народами», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Представили диаспоры отметили, что большинство черкесских организаций Турции видят своей целью расширение связей с исторической родиной. Поэтому они заинтересованы в укреплении российско-турецких отношений и готовы оказывать содействие для реализации совместных проектов в республике.

В Турции проживает свыше 3,5 млн. черкесов. Это наиболее значительная и многочисленная адыгская (черкесская) диаспора за рубежом. Районами компактного проживания адыгов (черкесов) являются вилайеты (области) Кахраман-Мараш, Болу, города Адана, Анкара, Бурса, Измир, Кайсери, Самсун, Эрзрум и другие.