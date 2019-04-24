Не гречкой единой: Кубанская компания стала лидером среди поставщиков продуктов питания

Следить за своим здоровьем давно уже не является модным веянием - это необходимость, продиктованная жизнью. Чтобы быть успешным, требуются силы. И залог успеха - употребление качественных натуральных продуктов, которые нужно не только правильно произвести, но и надежно упаковать безопасным способом.

ООО «Югоптторг-23» - одна из лидирующих компаний на юге России, занимается оптовыми поставками уже 20 лет. Кубанское предприятие предлагает широкий ассортимент продуктов питания бакалейной группы и консервированных продуктов собственной торговой марки «Кубань-Матушка» и «Золотой покос», а также ведущих торговых марок страны. За 20 лет работы компания «Югоптторг-23» завоевала всеобщую любовь и уважение среди оптовых и розничных покупателей Краснодара и края.

Пришел, увидел и купил. Или заказал онлайн

Ассортимент компании впечатляет - более 1000 наименований продовольственных товаров бакалейной группы - от круп до подсолнечного масла. Продукцию «Югоптторг-23» под торговыми марками «Кубань-Матушка» и «Золотой покос» знают и на Кубани, и в соседних регионах: в Армении, Абхазии, на Северном Кавказе и даже в Израиле с кошерным знаком качества. На складе компании всегда в наличии полный ассортимент бакалейных товаров от 0,1 кг до 50 кг. Ежегодно ассортимент пополняется новыми наименованиями. По мнению руководства компании, это необходимо для успешного развития и продиктовано потребностями покупателей.

- Наша компания следит за развитием рынка и работает только с качественными продуктами, востребованными на рынке. Поэтому даже самая привередливая хозяйка сможет найти необходимые ингредиенты для приготовления простых и изысканных блюд, - рассказывает генеральный директор ООО «Югоптторг-23» Арутюн Галстян.

ООО "Югоптторг" лучшее предприятие оптовой торговли

Для клиентов и партнеров немаловажное значение имеет и удачное расположение предприятия на территории ТЦ «Купец», с хорошей парковкой, с уютным современным торговым залом. Свой выбор здесь могут сделать и оптовики, и розничные покупатели. А если нет времени приехать лично, доступно оформление заказа через сайт www.opt23.ru.

- Каждый заказчик может быть уверен в том, что любой вопрос будет решён специалистами быстро, профессионально и с максимальным комфортом для него, - говорит руководитель компании.

На прилавок через лабораторию

Признания у партнеров по бизнесу и потребителей удалось добиться благодаря высоким требованиям к качеству продукции, расширению ассортимента, внимательному отношению к покупателям. Компания гарантирует отличное качество поставляемых товаров, так как к сырью, процессу фасовки и условиям хранения предъявляются высокие требования. На предприятии действуют жесткие стандарты качества. Все товары подвергаются строгой оценке по системе менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

- Мы работаем с 1998 года и точно знаем, что нашим покупателям нужны качественные продукты по доступной цене. Преимущественно мы реализуем местную продукцию, а то, что не растет на Кубани, завозим из других регионов России. Наш отдел качества тщательно проверяет каждую поступающую партию, чтобы достойно представить ТМ «Кубань-Матушка» и «Золотой покос» на прилавках магазинов. Кроме того, экспертизы проводят лаборатория Торгово-промышленной палаты Краснодарского края и Федеральный центр оценки безопасности качества зерна. А это значит, что продукция компании «Югоптторг-23» полностью соответствует всем предъявляемым к ней требованиям, - сообщил руководитель предприятия.

Прозрачна, но крепка

В компании особое внимание уделяется хранению и упаковке круп. Склады отвечают самым высоким требованиям, оснащены современным оборудованием, которое исключает повреждение и порчу продукции и упаковки.

- Мы понимаем, что каждая хозяйка, должна иметь возможность оценить внешний вид товара, а не покупать кота в мешке. Поэтому наша продукция упакована в полипропиленовый прозрачный пакет, что позволяет увидеть и оценить качество продукции, - отметил Арутюн Галстян.

Чтобы товары сумели преодолеть долгий путь до прилавка в целости и сохранности, на складе предприятия пакеты с продукцией укладывают в гофрокороба и упаковывают на поддоне. Это позволяет уберечь их от повреждения при механизированной погрузке и дальнейшей транспортировке и хранении.

С ветерком к покупателю

Торговый процесс и хранение товара организованы на территории собственной базы с удобным авто- и железнодорожным подъездом, в современных и хорошо оснащенных складских помещениях. Для удобства покупателей оборудованы подъезды для автомобилей и железнодорожных составов. Все продумано до мелочей – быстрое оформление всех необходимых документов и оперативная погрузка товара. Если у покупателя нет возможности приехать за товаром, заказ доставят автотранспортом компании точно в срок.

Квалифицированный персонал, регулярно проходящий обучение и повышение квалификации, обеспечит оперативное и качественное обслуживание покупателей.

- В работе мы используем гибкую систему скидок и бонусов.

ООО "Югоптторг" - одна из лидирующих компаний на юге России.

Сотрудничая с нашей компанией, можете быть уверены в нашей ответственности и порядочности в выполнении своих обязательств. Наши специалисты помогут определиться с выбором ассортимента, оформят полный пакет товаросопроводительных документов, а также произведут оперативную механизированную погрузку. Гибкий подход к каждому клиенту и строгое соблюдение обязательств - приоритеты нашей компании, - рассказывает Арутюн Галстян.

Благодаря такому подходу многие оптовики считают «Югоптторг-23» лучшей компанией на Кубани.

КСТАТИ

С 22 по 30 апреля в период пасхальной недели всем покупателям предоставляются скидки на те продукты, которые используются для приготовления праздничного кулича.

Лучшее предприятие оптовой торговли

Репутация надежного и проверенного поставщика - одного из крупнейших на Кубани – подтверждается заслуженными наградами. Так, компания «Югоптторг-23» удостоена диплома победителя краевого конкурса «Лучшее предприятие оптовой торговли Кубани 2011» в номинации «Продовольственные товары». В 2015 году предприятие завоевало диплом победителя конкурса «Лучшее предприятие оптовой торговли Краснодарского края 2015» в номинации «Лучший поставщик бакалейной продукции». Годом позже «Югоптторг-23» был награжден свидетельством «О занесении на доску почета Карасунского внутригородского округа города Краснодара». А в 2018 году компания награждена дипломом победителя краевого конкурса «Лучшее предприятие оптовой торговли Краснодарского края 2018» в номинации «Лучший поставщик товаров смешанного ассортимента». И компания не собирается останавливаться на достигнутом - впереди новые награды, победы и достижения, главным из которых, по мнению Арутюна Галстяна, является доверие покупателей.

КОНТАКТЫ

Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов ООО "Югоптторг-23" по адресу: Краснодар, ул. Симферопольская, 62.

Тел./факс: 8 (861) 260-50-47, 232-18-51, 236-08-55.

e-mail: opt-23@mail.ru

www.opt23.ru