Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Краснодаре: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Как обычно, в Краснодар в День Победы будут усилены меры безопасности. На усиленный режим работы перейдут все полицейские. Подключатся к ним еще и казаки, и сотрудники Росгвардии. Будут работать 9 мая и чиновники. А чтобы проведению Парада Победы в Краснодаре ничего и никто не помещал, в городе перекроют улицы. Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Краснодаре начнется с 8 мая.

8 мая до 17:00 закроют проезд для транспорта по улице Красной от Мира до Ленина. А уже 9 мая перекроют всю улицу Красную.

Кроме того, 9 мая перекроют улицу Буденного от Красной до Красноармейской. Сделают это в ночь на девятое число и возобновят здесь движение только в 08:00 часов 10 мая. Нельзя будет проехать в это время и по средней и крайней правой полосам нечетной стороны улицы Красной от Длинной до Буденного.

Нельзя будет проехать 9 мая с 05:00 до 16:00 по улице Красной от Длинной до Северной;

- с 05:00 до 23:00 - по улице Буденного от Рашпилевской до Седина; улице Красноармейской от Пашковской до Володи Головатого;

- с 16:00 до 23:00 - по улице Красной от Длинной до Калинина; по Длинной от Рашпилевской до Коммунаров;

- с 11:00 до 12:30 - по улице Рашпилевской от Длинной до Северной;

- с 14:00 до 17:00 - по улице Северной от Красной до Аэродромной.

Перекрытия дорог 9 мая в Краснодаре

Освободят от транспорта и городские парковки. В день Победы нельзя будет оставить машину в центре города, а если кто и осмелится это сделать, транспорт тут же увезет эвакуатор.

- Парковку закроют 8 мая до 17:00 на улице Красной от Мира до Ленина.

- 8 мая с 16:30 до 16:00 9 мая - на улице Красной от Длинной до Северной; на улице Длинной от Рашпилевской до Коммунаров; на улице Буденного от Октябрьской до Митрофана Седина; на улице Красноармейской от Пашковской до Головатого;

- с 07:00 до 10:30 9 мая - на улице Северной от Кирова до Рашпилевской; на Аэродромной от улицы Северной до Рылеева;

- 9 мая с 10:30 до 17:00 - на улице Северной от Красной до Аэродромной.