В Анкаре состоялась встреча Главы Адыгеи и Посла Российской Федерации в Турции

Сегодня в Анкаре в ходе официального визита делегации Адыгеи состоялись мероприятия в Посольстве РФ в Турции. Главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в ТурцииАлексей Ерхов и Торговый представитель Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин.

Во встрече также приняли участие руководитель Администрации Главы РА и Кабмина РА Мурат Тхакушинов и помощник Главы РА по инвестиционной политике Петр Гарнага.

Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерских связей Адыгеи и Турции. Алексей Ерхов и Айдар Гашигуллин заявили о готовности оказать содействие региону в установлении новых контактов и реализации международных проектов в рамках укрепления российско-турецких отношений.

«Сотрудничество России и Турции становится крепче. Для этого лидеры двух стран прикладывают немало усилий. Уверены, что достигнутые договоренности будут способствовать более динамичному развитию отношений и на уровне регионов», – сказал Алексей Ерхов.

Глава Адыгеи поблагодарил Посольство за содействие в организации данного делового визита делегации республики и отметил важность дальнейшего развития всесторонних отношений между Россией и Турцией. Со своей стороны, руководство Адыгеи готово к укреплению диалога. К тому же, есть еще один важный аспект: в Турции проживает многомиллионная адыгская диаспора.

«Дружеские отношения между нашими странами складывались годами. И сегодня, благодаря мудрой политике лидеров России и Турции, у нас есть возможность вносить свой вклад в укрепление и развитие двустороннего сотрудничества. Для этого мы будем использовать все возможности, в том числе и черкесской диаспоры Турции», – сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что принимаемые меры позволят ещё продуктивнее развивать связи между странами.

В ходе беседы было подчеркнуто, что взаимовыгодное сотрудничество должно охватывать различные сферы деятельности, от экономики до культурных и образовательных программ.

Напомним, 8 апреля состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Кроме того, 2019 год объявлен перекрестным Годом культуры и туризма в Турции и России. Главная задача – познакомить народы двух стран с большим культурным наследием как России, так Турции, пробудить взаимный интерес к его изучению и сохранению.