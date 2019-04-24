«Он встал, захрипел и упал без чувств»: СК разбирается в смерти мальчика, который умер от удушья в больнице Тимашевска

Трагедия случилась в семье Мовчан из Тимашевска. 20 апреля Алексей и Елена похоронили своего семилетнего сынишку. Еще недавно он шалил с отцом, дарил маме цветы... Сегодня у родителей нет сил видеть сочувствие на лицах знакомых и… Тимашевскую районную больницу, которая рядом с их домом. Именно здесь умер Тимофей.

- Все началось с того, что в конце марта нам сделали пробу Манту, она оказалась положительной. Врач-фтизиатр предложила нам поехать в санаторий Кабардинки, чтобы пройти лечение. Я, естественно, согласилась, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама погибшего мальчика Елена Мовчан. - Сын пробыл в санатории пару дней, как вдруг нам звонит врач и говорит, что у Тимоши появился кашель. Ему сделали рентген и нашли признаки правосторонней бронхопневмонии. При этом у сына не было температуры.

29 марта родители забрали мальчика из санатория и привезли в детское отделение Тимашевской ЦРБ.

- В больницу мы с Тимофеем зашли вместе, пока ждали, когда нас осмотрит врач, сын взялся за голову, а затем резко упал. Лицо его стало бледным, губы посинели - у Тимофея начались сильные судороги, стали трястись ноги, да так сильно, что сбежавшиеся врачи не могли снять с него обувь. Пришел невролог, осмотрел, но не понял, почему у сына были судороги, - вспоминает Елена.

В итоге мальчика положили в больницу, лечить стали тот самый кашель, который беспокоил ребенка. Ему делали капельницы, кололи антибиотик, давали таблетки. Спустя 6 дней врачи, по словам мамы, заявили, что мальчик здоров, хрипов нет, потому отправили его домой.

Однако после выписки кашель продолжился, да и родителей по-прежнему беспокоило - почему у их сына были судороги.

- Чтобы записаться к нашему неврологу в поликлинике, нужно ждать минимум месяц. Потому, когда я пришла к педиатру, попросила дать направление на обследование в Краснодаре, но врач сказала, что нет оснований. Отказала и заведующая, - продолжает мама Тимофея.

Вернувшись со школы, мальчик чувствовал себя хорошо.

В конце апреля мальчик вернулся в школу, но родители параллельно все же водили мальчика на анализы, чтобы добиться направления к врачу. 18 апреля после уроков Тимофей вернулся домой с сюрпризом для мамы - по дороге домой он собрал букетик цветов.

- Пришел, подарил мне, так порадовал меня! Мы с ним поговорили, обсудили, что произошло в школе, как прошли занятия. На самочувствие он не жаловался - насморка не было, дышал нормально, - вспоминает Елена Мовчан. - Затем он лег на диван, а потом вдруг резко подскачил, попытался сделать большой вдох, но откашлял какой-то комок зелено-коричневой слизи. Затем он присел, губы его посинели. Мы жутко испугались. Вызывать скорую не стали - она едет у нас обычно не меньше часа, а мы живем около больницы, потому повезли сами. Буквально через минуту мы в были на месте. Врачи сразу же забрали его в реанимацию. Туда сбежались все врачи, в том числе заведующая, которая не дала нам направление в Краснодар. Мы нервно ждали, а спустя время реаниматолог выходит и спрашивает: «Кто его привез? Вы что не знали, что тело привезли?»...

В заключении медики в графе «причина смерти» указали «асфиксия, вдыхание содержимого желудка».

Как позднее объяснили врачи родителям, мальчика поступил уже в состоянии клинической смерти. Зрачки на свет не реагировали, пульс не прощупывался, дыхания не было. Потому после реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть школьника.

В заключении медики в графе «причина смерти» указали «асфиксия, вдыхание содержимого желудка».

- Мы были в шоке. Уже после вскрытия патологоанатом нам сказал, что в легких у него нашли жменю гречневой каши. Действительно, мой сын ел в школе гречку с мясом на обед, но после этого прошло много времени, да и как она могла попасть в легкие? В голове не укладывается! Нам кажется, что врачи просто пытаются прикрыть свою халатность, - настаивают родные мальчика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705102" frameborder="0"></iframe> Родители Тимофея сделали слайд-шоу в память о сыне.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Сейчас родители Тимофея хотят привлечь к ответственности медперсонал больницы. И даже готовы на эксгумацию сына, если потребуются дополнительные экспертизы.

- Как правило, эта процедура имеет смысл, если на теле имелись следы насильственной смерти. В случае, когда специалист указывает причину смерти «асфиксия», написать, что человек умер от другого, достаточно сложно, - говорит «КП» - Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук.

По словам специалиста, у мальчика могла начаться рвота, и он просто не сумел с ней справиться.

- Не исключено, что у ребенка были проблемы с надгортанником, на которые должны были обратить медики, в том числе, патологоанатом, который проводил вскрытие, - добавляет Николай Чернышук.

КОММЕНТАРИЙ СК

В Тимашевской ЦРБ прокомментировать ситуацию отказались. В обстоятельствах гибели семилетнего Тимофея сейчас разбираются следователи.

- На данный момент проводится проверка, - пояснила «КП» - Кубань» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Анна Пушкина.