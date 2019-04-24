2019-04-24T18:07:49+03:00
Карта Кубани

Делегация Адыгеи возложила венок к усыпальнице основания Турецкой республики

В мавзолее Мурат Кумпилов возложил венок к подножью усыпальницы основателя и первого президента Турецкой республики. Завершилось посещение мавзолея минутой молчания
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба администрации республики АдыгеяФото: пресс-служба администрации республики Адыгея
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В ходе визита в Анкару делегация Адыгеи в сопровождении Торгпредства РФ в Турции, а также черкесской диаспоры посетила мавзолей «Аныткабир» и почтила память основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В мавзолее Мурат Кумпилов возложил венок к подножью усыпальницы основателя и первого президента Турецкой республики. Завершилось посещение мавзолея минутой молчания.

Затем члены делегации посетили музей в честь основателя Турецкой республики. Здесь Глава Адыгеи оставил запись в памятной книге: «С глубоким уважением чтим память, начинания и достижения основателя Турецкой республики - Мустафы Кемаля Ататюрка. Трудно переоценить вклад первого турецкого Президента в развитие добрососедских отношений между Россией и Турцией. С пожеланиями процветания турецкому народу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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