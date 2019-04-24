Пыль из Африки до Краснодарского края не доберется

Европу настигла буря пыли из Африки. 21 апреля густое облако из пустыни Сахары накрыло центральные районы Испании, Франции, Швейцарии, а также юг Италии и Мальты и остров западного Средиземноморья. 22 апреля достигло севера Италии и юга Франции. Теперь дошло до Польши. А совсем скоро, согласно Барселонскому центру прогнозирования пыли, явление может доставить неудобства жителям Испании, в частности Мадрида.

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Памятуя прошлый год, когда в марте грязные осадки накрыли всю Кубань, многие жители края обеспокоились. Тогда в Сочи все склоны, деревья, подъемники буквально за полчаса оказались присыпаны песчано-коричневым снегом, а в других районах края все покрылось коричневыми каплями. Неужели к нам снова принесет пыль из Африки? Но метеорологи говорят - на данный момент нет поводов для беспокойства.

- Чтобы пыль преодолела Средиземное море, в атмосфере на высоте 3-5 километров должен быть мощный поток со скоростями 70-100 километров в час, но при этом в самой Африке должна быть пыльная буря, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Юрия Ткаченко. - В настоящий момент максимальная скорость ветра наблюдается на севере Средиземного моря (остров Корсика), но не в районе Туниса. А штормовой ветер сейчас больше находится в Атлантическом океане около Португалии.

Потому метеорологи в ближайшие дни не ожидают пыльного явления из Африки.

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