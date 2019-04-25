Адыгея представила в Турции инвестиционный и экономический потенциал региона

Сегодня делегация Адыгеи под руководством Главы РА Мурата Кумпилова в рамках официального визита в Турцию представила деловому сообществу инвестиционный и экономический потенциал республики.

Презентация прошла в рамках бизнес-форума в Промышленной палате Анкары. Был показан презентационный фильм об Адыгее, который дал участникам форума общее представление о регионе, познакомил с богатым историко-культурным наследием, современными достижениями, уникальными природными и рекреационными возможностями.

Специально для визита в Турцию также были выпущены книги и буклеты о различных сферах деятельности региона. Свои презентации подготовили и отраслевые министерства, предприятия республики. Представлены инвестиционные предложения, которые могли бы заинтересовать потенциальных бизнес-партнеров.

Приветствуя участников форума, Глава Адыгеи указал на усилия Президентов России и Турции по укреплению отношений стран во всех направлениях. По мнению Мурата Кумпилова, за решениями на политическом уровне должны последовать аналогичные позитивные шаги и в экономической сфере.

Фото: пресс-служба администрации республики Адыгея

«При этом Адыгея имеет широкие возможности для привлечения инвестиций в экономику. В числе основных преимуществ республики – географическое положение, богатые рекреационные ресурсы, хорошая инфраструктура и, конечно, стабильная общественно-политическая ситуация», - отметил Глава региона.

Об устойчивой инвестиционной политике в регионе свидетельствует и рост позиций Адыгеи в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, а также присутствие в республике крупных компаний. Так, компания ИКЕА реализует в Адыгее свой крупнейший проект. Госкорпорация Росатом строит в республике самую мощную в стране ветроэлектростанцию. Всего по итогам 2018 года объем инвестиций в регион составил более 500 млн. долларов США, рост – 142,5% к 2017 году. По этому показателю Адыгея заняла 1 место в России.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, Адыгея открыта для конструктивного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Республика постоянно стремится к расширению международных экономических связей. Партнерами предприятий и организаций Адыгеи во внешней торговле являются более 30 стран мира, в их числе – и Турецкая Республика.

В ходе бизнес-форума было обращено внимание на индустриальные парки, которые способствуют работе инвесторов. Опыт их создания перенимался, в том числе, и в Турции.

Уже действует Теучежский индустриальный парк. Планируется создание таких парков в Тахтамукайском, Майкопском, Кошехабльском районах и городе Майкопе. В регионе развивается лесопереработка. На предприятиях внедряются международные стандарты качества. Редукторы для различных отраслей и манипуляторы, производимые в Адыгее, известны по всей России и поставляются за рубеж. Спросом пользуется подъемно-транспортное оборудование, гофропродукция из картона и бумаги, товары бытовой химии.

Традиционно большим потенциалом обладает агропромышленный комплекс. Адыгея стабильно находится в первой десятке в РФ по урожайности зерновых. В регионе активно развивается садоводство, овощеводство, строятся теплицы.

Бизнесмены Турции заинтересовались и гастрономическим брендом республики – адыгейским сыром. Визитными карточками региона также являются адыгейская соль, адыгейский чай – самый северный чай в мире. Качеством своей продукции славятся предприятия, выпускающие кисломолочные продукты, подсолнечное масло и минеральную воду, детское питание и соки.

Предприниматели Адыгеи и Турции также выразили заинтересованность в расширении деловых связей. При этом предприятия нашей республики и турецкие бизнесмены в формате B2B обсуждали возможные проекты, интересовались рыночной конъюнктурой, выразили готовность продолжить переговоры.

Еще одно перспективное для обеих сторон направление – туризм. Отличные рекреационные ресурсы Адыгеи и опыт турецких компаний могут стать хорошей основой для развития новых туристских продуктов.

«Думаю, у нас много точек соприкосновения для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Со своей стороны, мы будем способствовать запуск новых совместных проектов в различных отраслях экономики», – подчеркнул Мурат Кумпилов.